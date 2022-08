Här är höstens program för Geek Academy

Publicerad söndag, 07 augusti 2022, 11:15 av Redaktionen

Nästa onsdag, den 17:e, öppnar Geek Academy för säsongen och kvällarnas teman är nu klara.

Som vanligt väntar en lång rad temakvällar, i höst om alltifrån mytologiska djur till ”Stranger Things” när nu åttonde terminen startas. Programmet är framtaget av en arrangörsgruen, som även står för innehållet i denna mötesplats i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg och Lidköpings Folkets Hus. Onsdagar kl. 17.30 i Gillastugan i Folkets Hus. Ingen förbokning, bara att dyka upp.

17 augusti Brädspelskväll

24 augusti Scooby-doo

31 augusti LOTR – Rings of Power

7 september Series of Unfortunate Events

14 september Anime efter 2010

21 september Brädspelskväll

28 september Fire Emblem

5 oktober Squid Game

12 oktober Mytologiska djur

19 oktober League of Legends lore

26 oktober Stranger Things

2 november The Existential Horror that is Harry Potter

9 november Black Panther

16 november Pokemon anime

23 november Brädspelskväll

30 november Pirates of the Caribbean

7 december Jojo’s Bizarre Adventure

14 december Avatar: Way of the Water