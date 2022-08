Mycket gods via Lidköpings hamn

Publicerad fredag, 05 augusti 2022, 11:03 av Björn Smitterberg

Det råder i dagarna stor aktivitet i Lidköpings hamn.

På torsdagen kom ”Leila” med last från Nakskov.

I dag kommer

Thunfartyget ”Alice” med last från Antwerpen,

”Hendrika Margaretha” med last från Rouen,

”Rix River” med last från Swinoujscie,

”Wilson Goole” med last från norska hamnar.