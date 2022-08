TISDAG 2 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

15:30 Utflykt i amerikanska bilar till Mejeriet i Söne.

Biltur 40 kr. Fika betalas av var och en på plats i Söne.

Bindande anmälan senast 29/7. Begränsat antal platser. 0510-77 12 88

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Folkets Hus

11-14 Pyssel i foajén

11.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

13.45 DC League of Super-Pets, 7 år

15.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

16.00 The Survivor, 15 år

17.15 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

18.45 Minioner: Berättelsen om Gru (eng. tal), 7 år

20.00 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

20.45 Thor: Love and Thunder, 11 år

ONSDAG 3 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:00-16:00 Happy Hour i vårt café. Halva priset. (gäller ej glass)

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-16 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Lieslåtter

Lunnelid: 18. Tag med egen räfsa och fikakorg. Lars-Åke Göransson underhåller på dragspel. Kållands-Råda hembygdsförening

Sunnersbergs hembygdsförening

Grillkväll i hembygdsgården 18 Vi tänder grillen och ni tar med tillbehör. Eva Karlsson leder allsång. Vid regn inställt.

Folkets Hus

11-14 Pyssel i foajén

12.00 Min sommar i Provence, 7 år

14.00 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

14.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

16.00 DC League of Super-Pets, 7 år

16.30 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

18.30 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

19.15 Top Gun: Maverick, 11 år

20.30 Thor: Love and Thunder, 11 år

TORSDAG 4 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 19 Lisa Lystam Band.

Folkets Hus

11-14 Pyssel i foajén

11.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

14.00 Jurassic World Dominion, 11 år

15.00 Thor: Love and Thunder, 11 år

17.00 Belle, 7 år

17.30 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

19.30 Elvis, 11 år

20.15 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten



FREDAG 5 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Våffelcafé med glass och färska bär/frukter.

Våffla och kaffe 45 kr.

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 16 underhållning för barn.

LÖRDAG 6 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Mineraler, fossiler och smyckestenar

Falkängen, Hällekis: 10-17 Mässa

SÖNDAG 7 AUGUSTI

Konstutsträllning

Hällekis Säteri: 8-16 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Mineraler, fossiler och smyckestenar

Falkängen, Hällekis: 10 – 16. Mässa

MÅNDAG 8 AUGUSTI

Konstutsträllning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:00 Filmvisning: Lidköping, nya staden med omnejd. En film från 2004. 70 min. Fika.

TISDAG 9 AUGUSTI

Konstutsträllning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

13:00-15:00 IT-handledning, Drop in. Ställ dina frågor om din digitala teknik.

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

ONSDAG 10 AUGUSTI

Konstutsträllning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:00 Utflykt: Rörstrands nya museum med guidad tur (45 min)

Föranmälan senast 25 juli 0510-77 12 88. Kostnad 100kr/person. Betalas kontant till SeniorCenter senast 25/7, bindande. Samling vid John Hedins plats kl.13:45. Kaffe och småkaka ingår på SeniorCenter efter utflykten. Begränsat antal platser, vid för få anmälda ställs aktiviteten in.

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Hugo Ljungkvist.

TORSDAG 11 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen Göta Kanal 4 . Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

FREDAG 12 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Frågesport med Dzevad. Tema: Hjul

Konsert

Läckö slottsvall: Sven-Ingvars.

LÖRDAG 13 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 19 Solala – svensk a´capellagrupp som bl a spelar på köksartiklar.

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

MÅNDAG 15 AUGUSTI

Skateboard pumptrack – tävling

Backavägen Järpås: pågår t o m 21 aug.

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Melodikryss, tema Elvis. Imorgon är det 45 år sedan Elvis dog. Det uppmärksammar vi med ett melodikryss med Elvistema. Fika.

TISDAG 16 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Ställ dina frågor om digital teknik. Plats: Biblioteksscenen.

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

ONSDAG 17 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Blues Covers.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:10 Långsamma promenaden i sällskap med volontär. Samling utanför SeniorCenter.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:00-18:00 Dansbanan. Cathrine och Andreas spelar dansbandsmusik.

Välkommen att dansa eller bara njut av musiken. Försäljning av korv med bröd samt fika. Ingen föranmälan krävs.

TORSDAG 18 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Syn och Hörselinstruktören, Drop-In.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 20 Uno Svenningsson.

FREDAG 19 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrand

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Ta med din egen ”Rörstrandskopp” så bjuder vi på kaffet denna eftermiddag. Umgås och berätta om era serviser och minnen kring Rörstrand.

Sommar i Trädgår´n

Dina-scenen: 19 Grant, Molly Hammar.

LÖRDAG 20 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrand

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Sommar i Trädgår´n

Dina-scenen: 19 Elvis och Oscar Zia

Porslinsfestival

Rörstrand

SÖNDAG 21 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

MÅNDAG 22 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Alla pensionärers dag. Vi firar med pensionärsbakelse och lotteri hela dagen!

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

TISDAG 23 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café. Vi visar hur en surfplatta fungerar och berättar om höstens satsning på IT-aktiviteter för seniorer. Surfplattor finns att låna.

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

ONSDAG 24 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:10 Långsamma promenaden i sällskap med volontär. Samling utanför SeniorCenter

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:30 Kräftskiva Skaldjur och tillbehör, dryck, kaffe och kaka 150 kr.

Föranmälan från 8/8 0510-77 12 88. Max 4 platser kan bokas/person.

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Elvisgänget.

TORSDAG 25 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

FREDAG 26 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Musikalquiz med Kenneth Lundell och David Berggren.

LÖRDAG 27 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Filsbäcksdagen

Stora pulkabacken: 15-23 Underhållning m m.

SÖNDAG 28 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

MÅNDAG 29 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Sommarbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

TISDAG 30 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

ONSDAG 31 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:10 Långsamma promenaden i sällskap med volontär. Samling utanför SeniorCenter

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:30 Allsång på taket med Cathrine, Elin & Gustaf. Fika finns att köpa.

Ingen föranmälan krävs. På vår takterrass vid bra väder.

TORSDAG 1 SEPTEMBER

Debatt

De la Gardiegymnasiet: 18 Debatt mellan politiska partier om näringslivsfrågor, arr näringslivsorgansationer.

TORSDAG 8 SEPTEMBER

Jazzkonsert

Esplanadteatern: 19 Konsert med Second Line Jazzband. Ett långt set utan paus. Entré 150:-. (Endast kontanter. Inget förköp.) Arrangör Föreningen Jazzkatten.

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Beridna Högvakten

Nya Stadens torg: rider in cirka 11,30 och ger konsert 12,10-12,50.

LÖRDAG 8 OKTOBER

Jazzkonsert

Sockertoppen, Sockerbruket: 12 Lunchjazz med Red Wing Band. Entré 200:- inkl. mat. Bordsbokning tel. 070-9900909 (helst med sms) alt. mail till plesner.gunilla@gmail.com. Arrangör Föreningen Jazzkatten i samarbete med Sockerfabriken.

FREDAG 14 OKTOBER

Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 15 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

SÖNDAG 16 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

