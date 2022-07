Fortsatt ovanligt lågt vattenstånd

Publicerad fredag, 29 juli 2022, 09:07 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenstånd uppmättes på fredagsmorgonen till 44,37 meter vilket är 35 centimeter under det normala för juli månad.

Det är 27 centimeter över sjökortsdjupet, men för strandbadare märks det låga vattenståndet tydligt.

Till Lidköpings hamn:

I dag ”Birthe Bres” med last från Klaipeda och går sedan till Valencia.

På måndag ”Aspen” med last från Ridham Dock, och går efter lossning till Kristinehamn.

På måndag väntas även ”Hendrika Margaretha” med last från Rouen.

På tisdag väntas ”Wilson Goolf” med last från norska hamnar.