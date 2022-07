Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: utemöbel, bord, ved, cykel, pall, bil

Publicerad måndag, 25 juli 2022, 12:30 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr, förpackning eller från hemsida (upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

25 juli

Säljes

Utemöbel

med ramar i aluminium att hämtas på Kållandsö för 2.400kr eller högstbjudande.

Kontakta 070 271 69 07 eller yleng@mac.com

Skänkes

Bord

Enkelt uppfällbart bord skänkes. Längd 179, bredd 79 och höjd 74 cm. Hämtas!

073-083 5520

23 juli

Säljes

Kanalplast

2 paket Click-Step. Varje paket täcker 4X1 meter. Lite transportskadat (syns på bilden). Pris 1500 kr, finns i Lidköping.

Tel: 0708 380 899.

Säljes

ved

Ca 35 cm längd Ca 3 kbm Pris 1500kr

Kontakt via Mail: Klicka

22 juli

Säljes

Pojkcykel

26″ Pris: 1100:- kr. Lidköping.

Tel: 070 711 676

21 juli

Säljes

AWAB-pall

500kr Finns i Järpås

Nås bäst på sms: 0730 417 611

18 juli

Säljes

Toyota Corolla -97

Bra skick, servad och underhållen. Ny kamrem -21. Bes till mars -23. Bra dubbdäck ingår. 20250 mil. Extra alufälgar medföljer. Bilen går mycket bra!

Pris: 11.500 kr.

Tel. 0762-15 44 32

17 juli

Säljes

Diskbänk

rostfri. 120×60. Felfri. Har stått i vårt utekök. Pris 300 kr.

11 juli

Säljes

Tavla

oljemålning Kattunge i gröngräset 650- Säljes med ram finns i Lidköping skickas EJ.

tel 070/ 6704952

8 juli

Säljes

Trasmatta

2.75 x 80, hemvävd, aldrig använd. 500 kr.

Tel nr: 0730 327 156

7 juli

Säljes

Elgrill

Grillgaller med två olika höjdval. Förvaringshylla och termostat för smidig värmereglering. Effekt: 2000 W Grillyta: 42 x 23 cm Storlek: 83 x 57 x 37 cm. Använd 3-5 gånger (nyskick) Pris : 200:-

Säljes

Kulkopplingslås

färgsläpp& ytrost finns. ( Ej hänglås)

070-3394421

6 juli

Säljes

Batiktavla

65 x 65 cm, Liv Olsson, 250:-

Tel 070 658 70 30

Säljes

Garderobsdörrar

2 st 59×210 cm. 125 kr/st

Tel: 073-8277395

5 juli

Säljes

Fotbad

75,00 kr

Tel: 073-8277395

4 juli

Säljes

Reliefer

Väggreliefer i lergods. 100:- för två. Formgivna och skapade av Lars Thornell.

För flera foton maila raadestedt@hotmail.com

Säljes

Kasthallmatta retro

med måtten 150x200cm. Den är tillverkad 1972, av Alf Gabrielsson. Mattan är heter ”Lotus” . Det är 23.e mattan som tillverkades i Ateljén på Kasthall i Borås. Pris 1500:-

Kontakta raadestedt@hotmail.com

1 juli

Säljes

Spinnspö

Abu Garcia Vendetta Kolfiberspö längd 240 cm. Lämpligt för betesvikt 10-30 gram. Fodral medföljer. Helt nytt. Kr 450:-

Tel. 0730 619 448

Säljes

Jeep-dunk

20-Liters, mycket fint skick, som ny. 120 kr

070-3394421

Säljes

Hundflytväst

’Small 5-10 kg som ny. Använd en säsong, fick köpa större i år. 250 kr.

28 juni

Säljes

Väggdrivhus/Växthus

Bredd 125 cm Djup 63,5 cm Högsta höjd 160 cm Taket är öppningsbart. Endast monterat, aldrig använt. Nypris 1699:- Mitt pris 650:-

Säljes

Batiktavla

Batiktavla elefanter 125×86 cm, fint skick. 200:-.