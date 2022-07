Konst-happening i Mellby fyller 10

Publicerad fredag, 22 juli 2022, 10:12 av Redaktionen

RUM 44 med Anette och Per Sjölander och i spetsen fortsätter bjuda in artister inom konst och musik till sin gård i Mellby. Och nu vankas jubileum och alla som tidigare medverkat har bjudits in. Och det är många.

– Vi firar med att bjuda in alla som ställt ut här genom åren plus kommande konstnärer och lite andra som ville vara med. Det kommer några musiker också som spelar. Det blir över 50 utställare på vår gård och även några i skogen intill, säger Anette Sjölander..

– Det blir en slags jättepicknick där saker får hända och alla tar med sig egen mat m m.

Förra årets konstnärer i projektet Varning för ART blir en fortsättning nu. Varning för ART 2 där några av skulptörerna som var här o jobbade kommer ställa ut i våra utrymmen som finns.

Öppnar lördagen 23 juli kl 14 och är öppet hela veckan t.o.m 30 juli.