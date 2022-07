Unga medverkar i Otterstads kyrka onsdag kväll

Publicerad tisdag, 19 juli 2022, 22:47 av - Inskickat material

Vid Musik i sommarkväll i Otterstads kyrka onsdag kväll medverkar Benjamin Kjell och Stina Jakobsson.

Benjamin Kjell är organist och kompositör som har en kandidat i kyrkomusik och en master i orgel vid Högskolan för scen & musik I Göteborg. 2020 blev han tilldelad Gothenburg International Organ Academy Scholarship Award för sitt masterarbete om den afroamerikanska kompositören Florence Price. Han har även tidigare studerat som jazzpianist vid Hjo folkhögskola, och har en bred erfarenhet inom olika genrer som rock och pop.

Stina Jakobsson är en sångerska med stor konserterfarenhet. Sommaren 2019 frilansade hon i gruppen sommarfärden runt om i Västergötland och hon har även varit solist vid många bröllop, dop och konserter. Nu senast på Manskören Harmonis julkonserter i Lidköping. Stina har en stor genrebredd men trivs bäst i den klassiska genren och började sina klassiska sångstudier vid Kävesta folkhögskola och studerar nu vid Örebro musikhögskola till sångpedagog under Olle Persson.

Programmet fokuserar främst på den brittiska kompositören Ethel Smyth (1858–1944) som är känd som den första (och fram till 2016 den enda!) kvinnliga kompositör som fick en opera framförd på Metropolitan, när hennes opera Der Wald sattes upp 1903. Hon var politiskt aktiv och deltog i den engelska suffragettrörelsen i början av 1900-talet, då hon skrev March of the Women som blev ett ”anthem” för rörelsen. Mest uppmärksammade är hennes storskaliga orkester- och vokalverk, tydligt inspirerade av den Wagnerianska stilen, men hon har även en stor produktion av kammarmusik och sånger, samt några få orgelverk. Vi kommer att framföra hennes 3 Songs med texter av Maurice Baring och Ethel Carnie Holdsworth, och ett urval av hennes fem koralpreludier för orgel som hon skrev under sin tid i Leipzig på 1880-talet. Utöver detta framför vi även en blandad repertoar av svensk och tysk romantik för röst och piano/orgel.

Kvällens aftonbön leds av komminister Sophia Sahrin Granevik. Det är fri entré och du har möjlighet att ge en gåva till Bukobahjälpen.

Otterstads kyrka onsdag 20 juli klockan 20.00.