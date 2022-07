En krönika av Tore Sahlström – i ord och bild:

Lidköping blir utsläppens Mekka

Publicerad torsdag, 07 juli 2022, 12:05 av Tore Sahlström

I helgen blir Lidköping utsläppens Mekka.

Då var det åter dags för raggarstyrkornas invasion av sommarstaden Lidköping med raggargeneralen Kjell “Power” Gustafsson som härförare. Han lyckades snabbt sälja in Lidköping som en raggar och-motorkommun och de ansvariga inom Lidköpings kommun har varit duktiga på att få raggarkulturen bli en k-märkt tradition i Lidköping.

Kommunens starke befälhavare Jonas Sundström brukar själv ingå i raggarkonvojernas bilmarscher på stadens gator vid cruisingarna under power meet. Han ser tydligen inget större klimathot när så många större raggarfordon spyr ut avgaser i mängder.

När alla dessa fordon glider omkring i helgen i vår vackra stad i timtal – fram och tillbaka – med diverse start och stopp så gör det att den stora massan av bilar bildar enorma stillastående köer där avgaserna ligger som en dimma över nejden.

Dessa raggarbilar har en negativ inverkan på stadsmiljön. De drivs nästan alltid på fossilt bränsle och, dom drar många gånger 2-3 liter/mil

dvs – 5 gånger mer än en modern bil. Dessutom saknar de oftast katalysator -vilket innebär höga utsläpp av hälsovådliga ämnen.

Jag tycker absolut inte vi ska förbjuda veteranbilar och raggarbilar etc. men, man behöver väl inte dra in alla dessa bilar in i stadens centrum?

Håll hela arrangemanget ute på Hovby flygplats och ha bussar som går från centrum till Hovby för de som vill beskåda cruisingarna. Låt raggarstyrkorna inta hela Hovby flygfält.

Ni Lidköpingsbor som tycker om suga i sig lite avgaser och även inandas lite lite gummirök – Ni ska passa på att njuta av detta nu i tre julikvällar.

Många Lidköpingsbor tar till flykten dessa dagar då invasionen pågår i stan och återkommer förhoppningsfullt på måndag när raggararmén lämnat stan.

Då hoppas man slippa se snusprillor fimpar och all möjlig skräp på gator trottoarer och parker.

Slutar med orden: (internationalen?)

Upp till kamp emot raggen

Sista striden är här

Ty raggarfriheten åt alla lycka bär.