FREDAG 1 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Frågesport med Dzevad. Tema: Klassisk litteratur.

Spårövandring

Parkeringsplatsen på Spårön: 18 samling för traditionell vandring. Grillning, medtag det du vill grilla (om vädret tillåter). Arr: Strö Hembygdsförening.

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar Foajén Fågelkul i foajén

12.00 Dödgrävarens hustru, 11 år

14.00 Lightyear (sv. tal), 7 år

17.30 Jurassic World Dominion, 11 år

18.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

20.15 Top Gun: Maverick, 11 år

20.30 The Black Phone, 15 år

LÖRDAG 2 JULI

Gitarrmusik på gågatan

Stenportsgatan/biblioteket: 11 Isak Drougge spelar.

Konsert-grillkväll

Närebo: 18 The Harvesters underhåller – sommarkväll med grillning och musik på Närebo. Info/biljetter 22306

Folkets Hus

15.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

15.45 Lightyear (sv. tal), 7 år

17.45 Elvis, 11 år

18.00 Minioner: Berättelsen om Gru (eng. tal), 7 år

20.15 Top Gun: Maverick, 11 år

21.00 The Black Phone, 15 år

SÖNDAG 3 JULI

Härjevads Bygdegårdsförening

Bygdegården: 18 Grillkväll. Ulf Nylöf berättar om sitt arbete som läkare vid flygvapnet.

Folkets Hus

16.00 Jurassic World Dominion, 11 år

16.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

18.45 Top Gun: Maverick, 11 år

19.00 Elvis, 11 år

MÅNDAG 4 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

9:30-14:40 Tipspromenad i Stadsträdgården. Start och mål SeniorCenter. Sommarbakelse och kaffe i fiket.

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

11.00 Mina bröder och jag, 11 år

13.30 Jujutsu Kaisen 0: The Movie, 11 år

16.00 Lightyear (sv. tal), 7 år

16.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

18.15 Elvis, 11 år

18.45 Top Gun: Maverick, 11 år

TISDAG 5 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

Sommar i Trädgårn

Konsert: Money Brother

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

12.00 Tuffa gänget, Barntillåten

17.00 Minioner: Berättelsen om Gru (eng. tal), 7 år

17.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

19.00 The Black Phone, 15 år

19.45 Top Gun: Maverick, 11 år

ONSDAG 6 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:00 Musikcafé med Stina & Johannes.

Sommar i Trädgårn

Konsert: Steely Band & Ole Børud

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

11.00 Lovfilm: Lily & Morris

14.15 Lovfilm: Så jävla easy going

17.00 ’Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

17.30 Elvis, 11 år

19.30 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

20.45 The Black Phone, 15 år

TORSDAG 7 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen ”Elvis”. Lunch och bio 120kr. Föranm från 10/6. 0510-77 12 88

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

12.30 Seniorbio: Elvis 11 år

17.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

17.30 Jurassic World Dominion, 11 år

19.30 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

20.30 Top Gun: Maverick, 11 år

FREDAG 8 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

11:30-13:30 Raggarlunch. Korv med bröd och mos samt gurkmajonnäs, räksallad och iskall pucko!

14:00 Fredagsmys. Filmvisning: Raggarliv (28 min)

Folkets Hus

11-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

11.00 Lightyear (sv. tal), 7 år

17.30 Jurassic World Dominion, 11 år

18.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

20.15 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

20.30 Top Gun: Maverick, 11 år

LÖRDAG 9 JULI

Invigning av nya skateboardanläggningen

Framnäs: 12-18 Nybyggda rampen invigs med skateboardcupen 2022

Folkets Hus

15.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

15.45 Minioner: Berättelsen om Gru (eng. tal), 7 år

17.45 Elvis, 11 år

18.00 Top Gun: Maverick, 11 år

20.45 The Black Phone, 15 år

21.00 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

SÖNDAG 10 JULI

Folkets Hus

16.00 Jurassic World Dominion, 11 år

16.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

18.45 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

19.15 Elvis, 11 år

MÅNDAG 11 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

14:30 5-kamp och lotteri. På takterrassen vid bra väder, annars inomhus.

Folkets Hus

11-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

12.00 Dödgrävarens hustru, 11 år

16.00 Lightyear (sv. tal), 7 år

16.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

18.15 Top Gun: Maverick, 11 år

18.45 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

TISDAG 12 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

Folkets Hus

11-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

12.00 Tuffa gänget, Barntillåten

17.00 Mina bröder och jag, 11 år

17.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

19.15 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

19.45 Top Gun: Maverick, 11 år

ONSDAG 13 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Vi firar Kronprinsessans 45-årsdag med tårta och filmvisning.

Folkets Hus

11-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

11.00 Lovfilm: Pingvinresan 2

13.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

14.15 Lovfilm: Fåret Shaun – filmen

17.30 Elvis, 11 år

18.00 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

20.45 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

20.45 The Black Phone, 15 år

TORSDAG 14 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

Folkets Hus

11-14 Öppet i utställningen: Pippi på fåglar. Fågelkul i foajén

12.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

17.30 Jurassic World Dominion, 11 år

18.00 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

20.30 Top Gun: Maverick, 11 år

20.45 Thor: Love and Thunder, Ålder okänd

FREDAG 15 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Film från 2004: Lidköping, gamla staden med omnejd. (53 min)

Konsert Anders Lundin

Schougska gården: 19 Vis-föreställning Expedition livet.Biljetter på nortic.se från 20/6

LÖRDAG 16 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

SÖNDAG 17 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

MÅNDAG 18 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

16:30 Korvgrillning och samkväm på terrassen. Inomhus vid dåligt väder. 50kr inkl. dryck. Föranmälan senast 14/7. 0510-77 12 88

TISDAG 19 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

ONSDAG 20 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 7 sorters kakor och kluringar att lösa tillsammans. 60 kr inkl. dryck.

Sommar i trädgårn

Konsert: Sofia Karlsson

TORSDAG 21 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-12:00 Digital handledning ”Drop-in” Få svar på dina frågor om din digitala teknik.

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

FREDAG 22 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Allsång med ”Allsjung”.

LÖRDAG 23 JULI

SÖNDAG 24 JULI

Konsert

Läckö slottsvall: Måns Zelmerlöv

MÅNDAG 25 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

16:30 Pubkväll med musik och pajbuffé. 80kr inkl. dryck. Föranmälan från 1/7, dock senast 21/7.

TISDAG 26 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

ONSDAG 27 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Sommarbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

Barnteater

Stenportsplatsen: 17 Dramaten gästspelar med pjäsen Världen runt Rut.

Jazzkatten

Hantverksgården/Limtorget: 18.30 Jazz Instant Swing från Göteborg. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening. Fri entré.

TORSDAG 28 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 19 Läckö kammarorkester (vid regn Nicolaikyrkan). Solister sopranen Frida Engström och tenoren Conny Thimander.

FREDAG 29 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Filmvisning: Vi hade i alla fall tur med vädret (60 min)

LÖRDAG 30 JULI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 17 Art Rock konsert. Arr Lidköpings Art Rock Förening.

SÖNDAG 31 JULI

TORSDAG 4 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Lisa Lystam Band. (Starttid oklar)

FREDAG 5 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 16 underhållning för barn.

ONSDAG 10 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Hugo Ljungkvist.

FREDAG 12 AUGUSTI

Konsert

Läckö slottsvall: Sven-Ingvars. Starttid ej känd.

LÖRDAG 13 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Solala – svensk a´capellagrupp som bl a spelar på köksartiklar.

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

ONSDAG 17 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Blues Covers.

TORSDAG 18 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Prel tid kl 18,30 Uno Svenningsson.

FREDAG 19 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrand

LÖRDAG 20 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrand

SÖNDAG 21 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrand

ONSDAG 24 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Elvisgänget.

TORSDAG 1 SEPTEMBER

Debatt

De la Gardiegymnasiet: 18 Debatt mellan politiska partier om näringslivsfrågor, arr näringslivsorgansationer.

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Beridna Högvakten

Nya Stadens torg: rider in cirka 11,30 och ger konsert 12,10-12,50.

FREDAG 14 OKTOBER

Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 15 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

SÖNDAG 16 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

