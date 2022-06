380 i Lidköping ringde 112 i behov av vård

Fler än vanligt sökte hjälp i maj

Publicerad måndag, 27 juni 2022, 09:27 av Redaktionen

Under maj månad kontaktades SOS Alarm 380 gånger med vårdbehov i Lidköpings kommun. Det är över snittet för maj, historiskt sett.

Det skriver SOS Alarm på sin hemsida.

I Västra Götalands län rapporterades fler samtal om vårdärenden än normalt för att vara maj (17.991 stycken jämfört med månadssnittet 16.307). I sammanlagt 32 av 49 kommuner i länet låg antalet 112-samtal över det historiska snittet för månaden.

Gullspång tog emot flest samtal per invånare bland kommunerna i Västra Götaland. Skillnaderna inom länet är märkbara. Gullspång tog emot mer än tre gånger så många samtal om vårdärenden som Härryda, där antalet samtal var lägst, om vi tar antalet invånare i beaktande.

Maj är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året i Lidköping. I snitt har SOS Alarm fått in 337 samtal om vårdärenden i maj i Lidköping sedan 2015. Mars är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.

Den här texten bygger på statistik från SOS Alarm. Klicka