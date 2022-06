Hört på stan: Fira med glädje

Publicerad fredag, 24 juni 2022, 10:00 av Björn Smitterberg

Först av allt: Vi båda som jobbar med Lidköpingsnytt tillönskar alla en mycket glad och trevlig midsommarhelg.

Fira gärna tillsammans med vänner, släktingar, arbetskamrater och vad det nu kan vara.

Men låt inte barnen eller andra behöva skämmas för sina föräldrar.

Med den maningen fortsätter hälsningen om att alla ska ha det glatt. Även de som av något skäl måste fira i ensamhet.

Flera kanske tänker sig att bra bilturister. Redaktören blev lite häpen när han kollade bensinpriser i Europa på torsdagen. Priserna har ju stigit kraftigt under månaderna med krig i Ukraina.

Därför blev förvåningen stor. Just Ukraina har Europas lägsta bensinpris. Omräknat till svenska pengar är det cirka 17,38 kronor per liter man får betala i Ukraina. . I USA är det stora protester – för bensinen kostar där (omräknat) kring 13 kronor per liter. Presidenten uppmanar oljebolagen att sänka priserna.

Här skyller vi höga priset på skatter. Men faktum är att Norge aldrig fått så bra betalt för sin olja som nu. Oljebolag gör mycket goda affärer i Europa. Vi ska kanske inte bara skylla bensinpriset på riksdag och regering. En tydlig protest mot oljebolagen kan vara på sin plats.

Och så måste rikspolitikerna börja tala allvar om inflationen. Den kom inte oväntat, det är naturlig följd av att när pandemin fick sedelpressarna att gå okontrollerat. Redaktörens lekplats på 1950-talet blir nu åter lekplats för politiker och många andra. Almedalen. Veckan har nu stramats upp, kortats och blir säkert en stor demokratisk demonstration. Avarterna försöker man sålla bort. Det ska bli spännande att se hur detta lyckas.

Spännande att se vilka ryska demonstrationerna blir; överflygningar, närgångna marina enheter? Allt det är ju sådant som gör svenskarna förbaskade på ryssarna – inte tvärtom.

En av redaktörens närmsta bekanta arbetar vid Volvo med försäljning av lastbilar och dess tillbehör. Han säger att marknaden nu är förvirrad. Höga dieselpriser, förvirrat om eldrift, gasdrift och vätgas. Ingen vet nu vad det blir i framtiden. Det misstänks nu att eldrivna fordon blir en parentes i väntan på eldrift. Först in i vätgassamhället i stor skala kan bli sjöfarten – där mängder av projekt finns.

Redaktören har för övrigt lagt märke till att biogasmacken vid Kartåsen har rivits.

Redaktören förstår heller inte varför det blivit billigare att köra på bensin än diesel.

Nog om bilkörning.

Nu väntar en dag med smögensushi (inlagd sill), nyplugg (färsk potatis), grodhopp och mjukglass.

En liten historia i sommartid:

På jobbet hade en med sig en påse med körsbär. Alla tittade avundsjukt på påsen, så mannen bjöd runt och alla tog för sig. Så såg han att de han bjudit hade problem med kärnorna – så han sa:

– Gör som jag – spotta ut kärnorna i påsen igen…

/Riktigt skön midsommarhelg tillönskas. I dag är det precis ett halvår till julafton.