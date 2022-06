Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

17 juni

Säljes

Höganäskanna

11/2l keramik. Ny – inte använd. Pris: 500.- kr

070 230 50 26

16 juni

Säljes

Barnkläder

Fina barnkläder str 152 ! Klänning och jacka! 200:-

073 2488954

15 juni

Säljes

Trampbil

Begagnad Kettcar Original Trampbil för barn. Justerbar sits i längdled. Pris; 300 kronor

070-73 822 07

14 juni

Säljes

Högtalare och förstärkare

Begagnade högtalare Marquant, begagnad förstärkare JVC samt central högtalare Samsung. 1.000kr Swich finnes.

lena.johansson67@telia.com eller 0704 177463

12 juni

Sökes

Lägenhet

Ensamstående kvinna 55+ söker 2:a i Lidköping. Krav är att den är i mycket bra skick. Jag är djur- och rökfri, har ordnad ekonomi, är skötsam och visar hänsyn. Första kontakt sker via email. Skriv vad du har för något att erbjuda så talas vi vid om det är intressant för mig.

email: birjon.email at gmail.com

Säljes

Bromsok

V-70, H-bak -09 1050kr

w.lars@hotmail.se

10 juni

Konsertbiljetter

Sven-Ingvars

2st biljetter till Sven-ingvars på Villa Belparc Göteborg lördag 9/7 19.00 700:- för båda två.

micky.soderlund@telia.com

Skänkes

Badkar

passande till en hage. 150×70 cm, front går att ta loss. Ta bärhjälp!

070-9922724.

6 juni

Säljes

Pallbockar

50 kr.

070 569 66 18

5 juni

Säljes

Häcksax

Bosch PHS 46G, nätdriven, svärdlängd 46 centimeter. Har några år på nacken men fungerar felfritt. Finns i Lidköping. Pris 300 kronor.

Säljes

Bord

Vitlaserat bord 155×105. Iläggsskivor 2 st 55 cm per st. Totallängd med iläggsskivor 255. Ytan lite gulnad. Pris 300 kr

Tel 070 6014825

2 juni

Säljes

Arbetsbänk

Äldre stabil arbetsbänk med vridbart skruvstäd. Längd 113 cm, Bredd 60 cm, Höjd 75 cm. Pris 600 kronor

Köpes

Halm

till jordgubbsland.

0709 668 676

31 maj

Säljes

hopfällbar mjärde

stålram, knutavstånd 20 mm. Mått :100x70cm botten, och höjd 50 cm.

Tel nr. 073 906 7530

Pris :200 kr

28 maj

Säljes

Böcker

Fem äventyrsromaner på engelska. Nyskick 125 kr. Finns i Lidköping.

27 maj

Köpes

Hushållsassistent

Electrolux hushållsassistent med tillbehör (kvarn, passertillsats etc) i bra skick köpes.

0708-292 292.

Säljes

Dvd-spelare

märke LG i fint skick. Instruktionsbok finns. Pris 450 kr

26 maj

Säljes

Resväskor

Två stycken resväskor Delsey använda men hela och rena och med alla nycklar! Mått ca. 70x50x20 cm. Finns i Lidköping. Pris 300 kr styck.

072-312 59 93

Säljes

Hundbur

för bil. 500 kr.

Tel: 0705757015 Mail: ovekarl@telia.com

24 maj

Säljes

Stolar

4 stolar 150kr/ st

Tel 070-3005348

Säljes

Gräsklippare

Stiga Multiclip 47 Blue RS 100 OHV Enklare gräsklippare utan massa finesser. Stark motor.

Pris: 1.000kr Finns i Lidköping.

070-341 35 20

Säljes

Färgpatroner

HP302XL svart+färg Säljes p.g.a byte av skrivare 400 kr för båda

Tel 070-6848017

Säljes

WiFi-router

Nighthawk. Endast använd 3 mån. Nypris 1500 kr Lev i originalförpackningen Pris 750 kr

Tel 070-6848017

Säljes

Lergryta

Lergryta. KitchenCraft terracotta roasting pot. 35x37x16,5 cm. Oanvänd. Kvitto på inköp finnes. Nu 200 kr.

0705 439 886

23 maj

Säljes

IBC Behållare

1000 liter. Perfekta för vedförvaring. Går även att ha vatten i dem. 2 st. 500 kr/st.

Säljes

Fönster

10×10 3 glas öppningsbart 500 kr.