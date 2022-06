Naturvandring på Österplana Vall

Omkring 15 medlemmar i PRO Källby hade vid mitten av maj mött upp vid grinden till Österplana Vall. Den efterföljande vandringen gick längs leder i det sköna försommarlandskapet.

Under ledning av Stig-Håkan Pettersson (i mörka kläder mitt i bilden) fick vi ta del av miljöer och uppleva naturens under i form av backsippor, mandelblom, gullvivor, Adam och Eva, St Persnycklar etc. Deltagarna kunde konstatera att blomningen var någon vecka försenad. Rundvandringen avslutades med fika vid Stig-Håkans torp. På vägen tillbaka lyckades några av oss att hitta vattensalamander i en pöl ett stycke från P-platsen.

Utflykten blev uppskattad.