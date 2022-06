Konstutställning med Ulrika Sparre

Syns även vid Lidan

Publicerad måndag, 13 juni 2022, 17:05 av Redaktionen

Under sommaren visas tre verk av Ulrika Sparre i Lidköpings stadskärna.

Banderollen som satts upp vid Lidan/Torgbron har koppling till utställningen.

Ulrika Sparres konstnärliga arbete tar utgångspunkt i samtida sanningsökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Hon belyser överenskommelser vi gör kring vedertagna sanningar och relationer till det vi kollektivt kommer överens om. De tre textbaserade verken som har placerats ut i staden får oss att stanna upp och fundera kring vårt eget existentiella sökande och förhållandet till oss själva.

– Vi lever i ett samhälle där vetenskapen tagit patent på ordet vetande och där kommersiella budskap besvarar alla våra existentiella frågeställningar.

I synnerhet i det offentliga rummet där meddelanden som erbjuder olika varor och tjänster ideligen stjäl vår uppmärksamhet och våra existentiella tankar, säger Ulrika Sparre.

Verken riktar sig till människans behov av existentiella tankar och funderingar. Tvetydiga budskap som Jag väntar under stjärnorna och I am not useful therefore I am – vem som uttrycker detta är oklart. Är det personen som tänker denna tanke, är det den faktiska ljusskylten eller anspelar budskapet på den nära omgivningen?

On a clear day I can see forever är en tanke som många människor kan relatera till i sin vardag. Ideliga förskjutningar mellan jaget, livet, vardagen och evigheten sammanflätas i en människans existentiella värld.

– Människor i Sverige har många existentiella frågeställningar men dessa kommer sällan till spontant uttryck. Genom text, ljus och bild skapar jag platser som erbjuder en möjlighet att just lyfta blicken och se utåt, inåt eller framåt. Något som är viktigt för att kunna skapa ett hållbart och långsiktigt tänkande i dagens samhälle, säger Ulrika Sparre.

Samlingstiteln för de tre verken är ”I can only change the world as long as I’m alive”

Konstverken hittar ni vid Torgbron, i Stadsträdgården och på bron mellan Särnmarkshuset och Åhléns.

/Hanna Reidmar

– – – –

Porträtt Ulrika Sparre: Fredrik Sweger

Bild av banderoll; Tore Sahlström