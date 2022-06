Vänern – 26 under normala

Publicerad fredag, 10 juni 2022, 09:55 av Björn Smitterberg

Vattenståndet i Vänern har inte ändrats mycket de senaste veckorna. Det ligger på 44,45 meter. Men relationen till vad som är normalt för juni är 26 centimeter. Det är en ökning beroende på att det brukar vara högre vattenstånd så här års.

Nivån är dock klart över sjökortens referensyta

Till Lidköpings hamn väntas:

I dag ”Åland” med last från Rostock

Lördag ”Tuna” med last från spanien

Söndag ”Wilson Drammen” med last från Italien

Måndag ”Baltic Skipper” med last från Finland.