Stor publik när Nationaldagen firades i Lidköping

Publicerad måndag, 06 juni 2022, 19:46 av Björn Smitterberg

Med bra musik, fina sånger och ett rappt genomförande underhölls en stor publik i Stadsträdgården när Nationaldagen åter kunde firas i Stadsträdgården. Huvudnumren i underhållningen var Bröderna Rongedahl, Nya Stadens Storband – och Amanda Karlsson som vände åter till Lidköping.

Amanda Karlsson har uppmärksammats tidigare i Lidköpingsnytt – en sångerska av rang som efter studenten gått vidare och är på väg att bli musiklärare. I dag sjöng hon, och visade sig även vara en utmärkt programledare på Dina-scenen. Många minns säkert henne när hon med kompisar sjöng på gator och torg i Lidköping.

Här är ett bildsvep från firande i Stadsträdgården – flera bilder talar för sig själva.

Fyra stipendier delades ut av kommunen:

Stina Tilly drömmer om att kunna satsa fullt ut på sången och musiken. Sedan 5 år tillbaka tar hon sång- och musiklektioner för musikansvarig lärare på Balettakademin i Göteborg. Stina har varit med i en del musikaler på Skövde stadsteater och hon har gått på musikskolan sedan 10 års ålder. Nu har Stina sökt och kommit in på en musikalskola i New York, New York Film Academy School. För att få ihop pengar till detta sjunger hon en del på bröllop och dop. Stina visar på ett driv och en framtida målmedveten satsning på musik och är en fantastisk sångtalang utöver det vanliga, vilket gör henne till en värdig vinnare av 2022 års kulturstipendium för unga.

Kultur- och fritidsnämnden gratulerar Stina och önskar lycka till och hoppas detta stipendium blir ett tillskott till hennes väg mot drömmarna och fortsatta musikstudier på New York Film Academy School.

Malte Handfasts stora intresse är trav. (Han fick Roger Ahlén, ordförande i kultur.- och fritidsnämnden, att skratta). Malte har trots sin unga ålder nått fina framgångar inom sin idrott. Malte har gått från ponny till stor häst och tävlar just nu i Juniorchansen som är tävlingsgrenen för kuskar under 18 år. Malte har gjort praktik och haft sommarjobb hos olika proffstränare. Stipendiet kommer användas för att åka till USA och göra slutpraktiken på gymnasiet hos Åke Svanstedt. Malte är bara i början av sin karriär och målet är tydligt, bli proffstränare och kust, äga och driva sin egen travanläggning och bli ett etablerat namn inom svensk travsport.

Helen Winberg är undersköterskan som utbildade sig på teaterakademin och nu under fyra år drivit projektet Teaterfiket för s.k. funktionshindrade, som är allt annat än hindrade i projektet. Hennes motto är att ”Inget är omöjligt, det finns inga hinder – hinder är något hästar hoppar över.” Helen med sitt otroliga engagemang och driv är värdig vinnare av 2022 års kulturstipendium. Helen har via projektet Teaterfiket bidragit till att varje enskild individ får växa och stärka sin självkänsla, självbild och självförtroende. Det har gjorts bla genom drama/teaterövningar, dans och rörelsepass. Syftet och effekten av projektet har också varit att man genom drama hittar en annan väg att mötas och uttrycka sig på gentemot varandra. Människor har utvecklats och stärkts genom det kreativa arbetet.

(Läs om Teaterfiket i artikel i Lidköpingsnytt 2019 – klicka)

Niclas Magnusson är starkt förknippad med handboll både i och utanför Lidköping. Niclas är en värdig vinnare av 2022 års fritidsstipendium för sitt engagemang inom HK Lidköping. Niclas har haft idrottenshus som sitt andra hem under stora delar av sitt liv. Niclas har ett förflutet som spelare i HK Lidköping både som ungdom och senior. De senaste dryga 10 åren har Niclas varit drivande för barn och ungas möjlighet att spela handboll i Lidköping, han har varit och är fortfarande ledare för flera lag. Niclas är en god förebild som genom sitt ledarskap och engagemang fått fler barn, unga och vuxna att hålla på med idrott. Niclas ser varje enskild spelare och får alla att känna sig betydelsefulla, oavsett nivå har alla spelare alltid varit lika mycket värda under Niclas ledning. Niclas möter alltid andra människor med ett leende och han är en god ambassadör för handbollen i synnerhet men även för idrotten i stort i Lidköping.