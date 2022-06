Vänsterpartiets budgetförslag:

En hållbar budget som tryggar välfärden i Lidköping

Publicerad torsdag, 02 juni 2022, 08:04 av - Inskickat material

Vänsterpartiet i Lidköping offentliggjorde i dag sitt förslag till budget och ekonomisk plan för Lidköping under de närmaste tre åren.

Här återges skrivningen i sin helhet – på samma sätt som vi gjort med övriga partiers förslag:

För att kunna säkra en stark välfärd som förmår ge alla människor en bra vård, skola och en trygg ålderdom behövs både ökade intäkter och ett fortsatt arbete med god ekonomisk hushållning. Genom att omfördela ekonomiska resurser i samhället kan en fortsatt välfärd och kommunal service säkras. Vänsterpartiet prioriterar välfärden i sitt budgetförslag genom att förstärka resurserna till barn- och skola, utbildning, vård- och omsorg samt socialnämnden. Vänsterpartiet föreslår att kommunens nämnder kompenseras för ökade kostnader på grund av den stigande inflationen med 17 mnkr årligen under perioden 2023 – 2025.

– Vi föreslår att barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och social välfärd ska slippa det utlagda effektiviseringskravet på 0,5 procent. Vi anser att dessa nämnder ska inte belastas ytterligare med besparingar då verksamheterna har drabbats hårt av pandemin, säger Claes-Göran Borg, gruppledare för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp.

Vänsterpartiet tillför 16 mnkr under perioden för att stegvis minska barngruppernas storlek i förskolan samt avsätter investeringsmedel om 50 miljoner till en ny förskola i Lidköping och 50 mnkr till en förskola i Filsbäck/Vinninga. Vänsterpartiet avser att återkomma med driftmedel för dessa två förskolor. Vidare föreslår Vänsterpartiet ramförstärkningar om 10, 2 mnkr till barn- och skola för att kunna arbeta med den utbildningsskuld som finns idag efter pandemin, elevhälsa samt 5 mnkr till Fritidshemmen för att säkra deras verksamhet. Utbildningsnämnden får en ramförstärkning om 5 mnkr årligen för att hantera utbildningsskulden och åtgärder inom elevhälsan.

Vänsterpartiet avsätter 15 mnkr under perioden 2023-2025 till att förbättra bemanningen och arbetsvillkoren inom vård- och omsorg samt ytterligare 4 mnkr för att slippa effektiviseringskravet. Socialnämnden undantas också från effektiviseringskravet och får ett ramtillskott om 3 mnkr per år för perioden 2023-2025 för att kunna ska kunna ge stöd och tidiga insatser som kan uppstå under eller efter pandemin. Kultur- och fritidsnämnden nämnden får en ramförstärkning på 1,5 mnkr per år under 2023 och 2 mnkr per år för 2024-2025 för insatser som leder till en tryggare fritid för barn- och unga som inte tillhör någon förening.

– Kommunen står inför rekordstora äskanden om investeringar under den kommande perioden. Många av investeringarna är nödvändiga men med den ekonomiska osäkerhet som råder så måste vi prioritera så att driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg inte äventyras. Vi vet inte vad slutnotan blir för badhuset och det nya reningsverket. Jag förstår inte hur majoriteten tänker när de vill hasta fram nya stora investeringsprojekt på Ågårdsvallen, ex en elitfotbollsarena för 130 miljoner kr, säger Claes-Göran Borg.

Vänsterpartiet föreslår i stället att kommunen ska fatta ett inriktningsbeslut på att behålla Idrottsplatsen Framnäs och ta fram ett förslag på en modernisering och upprustning av IP Framnäs.

– Det ekonomiskt mer rimligare och vi kan behålla Framnäsområdet som ett fritids- och grönområde.

Vänsterpartiet vill att arbetet med att utveckla en scenkonstlokal i Lidköping ska påskyndas och föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till en ny scenkonstlokal som kan finnas inom Rörstrands- eller Framnäsområdet.

– Vi vill att ett investeringsbeslut ska kunna fattas under 2023 med mål att senast år 2024 ska förverkligande av en ny scenkonstlokal i Lidköping påbörjas.