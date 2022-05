SÖNDAG 29 MAJ

Veterandagen

Örthagsparken: 10 Hyllning och överflygning (om vädret tillåter)

Folkets Hus

15.30 Tuffa gänget, Barntillåten

15.30 Diorama, 11 år

18.00 Top Gun: Maverick, 11 år

18.00 The Lost City, 11 år

MÅNDAG 30 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:00 ”Efter-rätten med polisen. Föreläsning om brott mot äldre, stölder och bedrägerier på nätet. Tips och råd kring hur du kan skydda dig på bästa sätt.

STF Lidköping

Vandring Blombergsleden/se Sigrid Storråda. Samling för samåkning kl 17:00. Visning Sigrid Storråda. Anmälan senast 27 maj till Torbjörn Börjesson 0767-955882 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931895.

Kommunfullmäktige

Lidbeckska huset: 18,15 Sammanträde

Lidköpings AIK

Laik-lokalen: 18,30 Årsmöte

Folkets Hus

14.00 Eiffel, 7 år

16.00 Tuffa gänget, Barntillåten

16.30 A Chiara, 11 år

18.30 Top Gun: Maverick, 11 år

19.15 Everything Everywhere All at Once, 11 år

TISDAG 31 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café med sommartema! Lär dig att kolla väderprognosen, busstidtabellen och andra bra appar. Plats: Biblioteksscenen.

PRO Lidköping

Sockerfabriken: 15 Månadsmöte.

Folkets Hus

18.00 Fabian – berättelsen om en moralist, 15 år

18.30 Top Gun: Maverick, 11 år

ONSDAG 1 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

Från 11:30 Studentfirande med kallskuret och potatissallad till lunch! (11:30-13:30)

I cafét finns kaffe och studentbakelse. Utspringet på De la Gardie är kl.14:30, se studenterna tåga förbi utanför våra fönster!

Studentutspring

De la Gardiegymnasiet från kl 15.

Folkets Hus

14.00 Eiffel, 7 år

16.30 Tuffa gänget, Barntillåten

16.30 A Chiara, 11 år

18.45 Top Gun: Maverick, 11 år

19.15 The Northman, 15 år

TORSDAG 2 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

Landsbygdsråd i Tun

Biblioteket: 17,30-19,30 Kommunpolitiker och -tjänstemän samt alla boende i Tun träffas för dialoger om bl a ökad inflyttning, fritidsgårdsverksamhet och trygghet.

Manskören Harmoni

Stadsträdgården, Dina-scenen: 19.30 Konsert. Harmoni tillsammans med Göteborgskören Deo.

Folkets Hus

17.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

18.30 Top Gun: Maverick, 11 år

20.15 Eldfödd, 15 år



FREDAG 3 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Herman Lindqvist om Drottning Kristina. Film 60 min.

Studentbal

MÅNDAG 6 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

Stängt

Lilla Hjulafton

Bygdegårdsparken Saleby: 09-15 Bilutställning och försäljning. Arr: Saleby Bygdegårdsförening

Idrottsmuseet

Kylanderskolan Stadsträdgården: 15-18: Öppet Hus

Nationaldagsfirande

Stadsträdgården: 16 Bröderna Rongdal med nya stadens storband. Utdelande av belöningar m m.

TISDAG 7 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00 – 15:30 IT-Café med sommartema. Lär dig kolla väderprognosen, busstidtabellen och hitta information om olika evenemang i vårt närområde i din surfplatta eller mobiltelefon. Surfplattor finns att låna. Ingen föranmälan krävs.

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

Lidköpings Vintersportklubb

Rådåsgården: 18 Årsmöte.

ONSDAG 8 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

16:00-18:00 Dansbanan. Kent & Henke spelar upp till dans.

Kokt korv med bröd serveras denna kväll.

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

TORSDAG 9 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se dramafilmen Eiffel. Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

FREDAG 10 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Film om nya stadens torg och Lidköpingsprofiler 1964-1972

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

LÖRDAG 11 JUNI

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

SÖNDAG 12 JUNI



Sommar i Stadsträgår´n

Stadsträdgården: Pappa Kapsyl Barnföreställning från 4 år. Eftermiddag, tid ej klar.

Jazzkatten

Gluggetorpet – Lunnelid: 14 Jazzpicknick med New Orleans Five (Hans Zackrisson trombon, Leif Sivertsson klarinett, Bosse Eriksson trumpet, Leif Melldal bas och Hans Jörgensen banjo). Akustisk konsert utan förstärkning. Ta med något att äta och dricka och något att sitta på. Väderberoende. Fri entré.

MÅNDAG 13 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

16:30 ”Allsång på taket” Cathrine Lundell och Elin Axelsson bjuder på musik och leder allsång. Utomhus vid bra väder. Smörgåstårta, dryck, kaffe och kaka 80 Kr. Föranmälan krävs tel.0510-77 12 88.

TISDAG 14 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

ONSDAG 15 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

TORSDAG 16 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

FREDAG 17 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

13:10 Fredagsmys. Vi går till torget tillsammans för Allsång ledd av Erica Sjöström. Vi träffas utanför SeniorCenter, Målaregatan 22, och går iväg kl.13:10.

Allsången börjar kl.13:30

LÖRDAG 18 JUNI

Sommar i Stadsträgår´n

Dina-Scenen: Barnföreställningen ”Apparat” – Teaterarrangörena

SÖNDAG 19 JUNI

MÅNDAG 20 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Eftermiddag med midsommartema. Quiz och blomsterlotteri.

TISDAG 21 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

ONSDAG 22 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

11:30-13:30 Midsommarlunch Sill och potatis samt jordgubbstårta.

Sunnersbergs Hembygdsförening

Hembygdsgården: 18 Midsommarfirande. Korv finnas att köpa, eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand underhåller. Vid regn inställt.

Sommar i Stadsträgårn

Dina-Scenen: Sommarkonsert med Stenhammarkören

TORSDAG 23 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

15:00 Idag stänger SeniorCenter kl.15:00

FREDAG 24 JUNI

LÖRDAG 25 JUNI

SÖNDAG 26 JUNI

MÅNDAG 27 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Sommarbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

TISDAG 28 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 16 underhållning för barn.

ONSDAG 29 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Våffelcafé med färska jordgubbar och glass

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. Lars-Eric Frendberg och David Sarbe

TORSDAG 30 JUNI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

FREDAG 1 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Frågesport med Dzevad. Tema: Klassisk litteratur.

LÖRDAG 2 JULI

Konsert-grillkväll

Närebo: 18 The Harvesters underhåller – sommarkväll med grillning och musik på Närebo. Info/biljetter 22306

SÖNDAG 3 JULI

MÅNDAG 4 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

9:30-14:40 Tipspromenad i Stadsträdgården. Start och mål SeniorCenter. Sommarbakelse och kaffe i fiket.

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

TISDAG 5 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

Sommar i Trädgårn

Konsert: Money Brother

ONSDAG 6 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:00 Musikcafé med Stina & Johannes.

Sommar i Trädgårn

Konsert: Steely Band & Ole Børud

TORSDAG 7 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen ”Elvis”. Lunch och bio 120kr. Föranm från 10/6. 0510-77 12 88

FREDAG 8 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

11:30-13:30 Raggarlunch. Korv med bröd och mos samt grukmajonnäs, räksallad och iskall pucko!

14:00 Fredagsmys. Filmvisning: Raggarliv (28 min)

LÖRDAG 9 JULI

SÖNDAG 10 JULI

MÅNDAG 11 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

14:30 5-kamp och lotteri. På takterrassen vid bra väder, annars inomhus.

TISDAG 12 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

ONSDAG 13 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Vi firar Kronprinsessans 45-årsdag med tårta och filmvisning.

TORSDAG 14 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

FREDAG 15 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Film från 2004: Lidköping, gamla staden med omnejd. (53 min)

LÖRDAG 16 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

SÖNDAG 17 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

MÅNDAG 18 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

16:30 Korvgrillning och samkväm på terrassen. Inomhus vid dåligt väder. 50kr inkl. dryck. Föranmälan senast 14/7. 0510-77 12 88

TISDAG 19 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

ONSDAG 20 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 7 sorters kakor och kluringar att lösa tillsammans. 60 kr inkl. dryck.

Sommar i trädgårn

Konsert: Sofia Karlsson

TORSDAG 21 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-12:00 Digital handledning ”Drop-in” Få svar på dina frågor om din digitala teknik.

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

FREDAG 22 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Allsång med ”Allsjung”.

LÖRDAG 23 JULI

SÖNDAG 24 JULI

Konsert

Läckö slottsvall: Måns Zelmerlöv

MÅNDAG 25 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sommargympa, varierade gymnastikpass som passar alla

16:30 Pubkväll med musik och pajbuffé. 80kr inkl. dryck. Föranmälan från 1/7, dock senast 21/7.

TISDAG 26 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

ONSDAG 27 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Sommarbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

Jazzkatten

Hantverksgården/Limtorget: 18.30 Jazz Instant Swing från Göteborg. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening. Fri entré.

TORSDAG 28 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 19 Läckö kammarorkester (vid regn Nicolaikyrkan). Solister sopranen Frida Engström och tenoren Conny Thimander.

FREDAG 29 JULI

SeniorCenter Målargatan 22

14:00 Fredagsmys. Filmvisning: Vi hade i alla fall tur med vädret (60 min)

LÖRDAG 30 JULI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 17 Art Rock konsert. Arr Lidköpings Art Rock Förening.

SÖNDAG 31 JULI

TORSDAG 4 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Lisa Lystam Band. (Starttid oklar)

FREDAG 5 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 16 underhållning för barn.

ONSDAG 10 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Hugo Ljungkvist.

FREDAG 12 AUGUSTI

Konsert

Läckö slottsvall: Sven-Ingvars. Starttid ej känd.

LÖRDAG 13 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Solala – svensk a´capellagrupp som bl a spelar på köksartiklar.

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

ONSDAG 17 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Blues Covers.

TORSDAG 18 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Prel tid kl 18,30 Uno Svenningsson.

ONSDAG 24 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Elvisgänget.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

x