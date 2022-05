Gamla bilden 27 maj: Förargelsens hus

Publicerad fredag, 27 maj 2022, 09:00 av Redaktionen

Jodå, det fanns en sådant i ett 30-tal år – en allmän toalett – vid torget. Det finns det konstigt nog inte nu.

Bilden är ur Lennart Kedners bildarkiv visar miljön vid älven.

Esso-macken byggdes någon gång under andra halvan av 50-talet. Någon tid efter beslöt stadsfullmäktige att bygga en kommunal offentlig toalett vid torget. Centralt och bra, även med tanke på alla torgförsäljare under lördagarna, men också alla andra torgbesökare under veckans dagar och kvällar.

Den sköttes väldigt bra och någon åverkan hörde man aldrig talas om. Det enda som var ”störande” var kanske de diskret och snyggt uppställda tomma spritflaskor som då och då stod att finna där – oftast av märkena Fragall, Desertvin, ”Pensionärsbrännvin” och en och annan kvarting Renat.

Damtoaletternas ingång var mot torget – herrarnas mot kajen.

Bland många lidköpingsbor gick toalettbyggnaden under namnet – Förargelsens Hus !?

Byggnaden revs i mitten av 80-talet. (Det finns i dag toaletter i Gamla Rådhuset, men de är inte helt offentliga utan främst för torghandlarna).

På andra sidan älven till höger skymtar en av de två byggnader som utgjorde Hamnkontoret.

Ett av dessa inrymde tidigare under 1900-talet ett Sjömanshus.

Under ledning av en Hamnkapten sköttes all verksamhet i hamnen fram till 2000-talet av kommunen. Hamnarbetarna var sålunda kommunalarbetare i Lidköping.

Den bruna byggnaden till vänster om ”den gröna” är Riksost och inrymde ett stort lager.

Bakom den uppfällda klaffbron skymtar Sockerbrukets runda plåtsilo där diverse ting förvarades, bland annat överskottsprodukten melass som såldes som foder till jordbruket.

Bilden publicerades i Lidköpingsnytt första gången i maj 2012