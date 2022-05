TORSDAG 26 MAJ – Kristi Himmelfärdsdag

SeniorCenter Målargatan 22

stängt

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta

Råda-Lyftet

Flera aktiviteter i Rådaområdet 9-16.

Strö Hembygdsförening

Kyrkan: 14 samling med inledande andakt. Därefter firas Hembygdens dag med ännu en kyrkogårdsvandring vid Strö kyrka, Birgitta Odh berättar om olika livsöden. Servering vid Kyrkebacka. Välkomna!

Hembygdens dag 14-17

Firas bl a med öppet hus hos hembygdsföreningarna i

Gösslunda,

Hasslösa,

Järpås,

Kållandsö,

Rackeby,

Resville,

Strö,

Sunnersberg,

Tun och

Örslösa.

Folkets Hus

15.30 Tuffa gänget

16.00 Doctor Strange in the Multiverse of Madness

17.45 Top Gun: Maverick

18.45 Diorama

20.30 Top Gun: Maverick

21.00 Eldfödd

FREDAG 27 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

8:30-16:00 Marknadsfika

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys med fika.

Vårmarknad

Nya Stadens torg: 07-18 Handel, musik och barnaktiviteter

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställning: Plundring – början till ett folkmord

10.15 Eiffel, 7 år

12.45 Diorama, 11 år

15.00 Tuffa gänget, Barntillåten

15.30 Rosy, Barntillåten

17.30 Top Gun: Maverick, 11 år

17.45 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

20.30 Eldfödd, 15 år

21.00 Top Gun: Maverick, 11 år

LÖRDAG 28 MAJ

Ullerängens vägsamfällighet

Kalles garage: 10 årsmöte. Välkomna!

Folkets Hus

10-14 Öppet i utställning: Plundring – början till ett folkmord

10.45 En annan värld, Barntillåten

13.00 Rosy, Barntillåten

15.00 Tuffa gänget, Barntillåten

15.00 ’Eiffel, 7 år

17.30 Top Gun: Maverick, 11 år

17.30 Everything Everywhere All at Once, 11 år

20.30 Top Gun: Maverick, 11 år

21.00 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

SÖNDAG 29 MAJ

Folkets Hus

15.30 Tuffa gänget, Barntillåten

15.30 Diorama, 11 år

18.00 Top Gun: Maverick, 11 år

18.00 The Lost City, 11 år

MÅNDAG 30 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:00 ”Efter-rätten med polisen. Föreläsning om brott mot äldre, stölder och bedrägerier på nätet. Tips och råd kring hur du kan skydda dig på bästa sätt.

STF Lidköping

Vandring Blombergsleden/se Sigrid Storråda. Samling för samåkning kl 17:00. Visning Sigrid Storråda. Anmälan senast 27 maj till Torbjörn Börjesson 0767-955882 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931895.

Kommunfullmäktige

Lidbeckska huset: 18,15 Sammanträde

Lidköpings AIK

Laik-lokalen: 18,30 Årsmöte

Folkets Hus

14.00 Eiffel, 7 år

16.00 Tuffa gänget, Barntillåten

16.30 A Chiara, 11 år

18.30 Top Gun: Maverick, 11 år

19.15 Everything Everywhere All at Once, 11 år

TISDAG 31 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café med sommartema! Lär dig att kolla väderprognosen, busstidtabellen och andra bra appar. Plats: Biblioteksscenen.

PRO Lidköping

Sockerfabriken: 15 Månadsmöte.

Folkets Hus

18.00 Fabian – berättelsen om en moralist, 15 år

18.30 Top Gun: Maverick, 11 år

ONSDAG 1 JUNI

Studentutspring

De la Gardiegymnasiet från kl 15.

Folkets Hus

14.00 Eiffel, 7 år

16.30 Tuffa gänget, Barntillåten

16.30 A Chiara, 11 år

18.45 Top Gun: Maverick, 11 år

19.15 The Northman, 15 år

TORSDAG 2 JUNI

Manskören Harmoni

Stadsträdgården, Dina-scenen: 19.30 Konsert. Harmoni tillsammans med Göteborgskören Deo.

Folkets Hus

17.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

18.30 Top Gun: Maverick, 11 år

20.15 Eldfödd, 15 år



FREDAG 3 JUNI

Studentbal

MÅNDAG 6 JUNI

Lilla Hjulafton

Bygdegårdsparken Saleby: 09-15 Bilutställning och försäljning. Arr: Saleby Bygdegårdsförening

Idrottsmuseet

Kylanderskolan Stadsträdgården: 15-18: Öppet Hus

Nationaldagsfirande

Stadsträdgården: 16 Bröderna Rongdal med nya stadens storband. Utdelande av belöningar m m.

ONSDAG 8 JUNI

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

TORSDAG 9 JUNI

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

FREDAG 10 JUNI

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

LÖRDAG 11 JUNI

Internationell matmarknad

Nya Stadens torg

SÖNDAG 12 JUNI



Sommar i Stadsträgår´n

Stadsträdgården: Pappa Kapsyl Barnföreställning från 4 år. Eftermiddag, tid ej klar.

Jazzkatten

Gluggetorpet – Lunnelid: 14 Jazzpicknick med New Orleans Five (Hans Zackrisson trombon, Leif Sivertsson klarinett, Bosse Eriksson trumpet, Leif Melldal bas och Hans Jörgensen banjo). Akustisk konsert utan förstärkning. Ta med något att äta och dricka och något att sitta på. Väderberoende. Fri entré.

LÖRDAG 18 JUNI

Sommar i Stadsträgår´n

Dina-Scenen: Barnföreställningen ”Apparat” – Teaterarrangörena

ONSDAG 22 JUNI

Sunnersbergs Hembygdsförening

Hembygdsgården: 18 Midsommarfirande. Korv finnas att köpa, eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand underhåller. Vid regn inställt.

Sommar i Stadsträgårn

Dina-Scenen: Sommarkonsert med Stenhammarkören

TISDAG 28 JUNI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 16 underhållning för barn.

ONSDAG 29 JUNI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. Lars-Eric Frendberg och David Sarbe

LÖRDAG 2 JULI

Konsert-grillkväll

Närebo: 18 The Harvesters underhåller – sommarkväll med grillning och musik på Närebo. Info/biljetter 22306

TISDAG 5 JULI

Sommar i Trädgårn

Konsert: Money Brother

ONSDAG 6 JULI

Sommar i Trädgårn

Konsert: Steely Band & Ole Børud

ONSDAG 20 JULI

Sommar i trädgårn

Konsert: Sofia Karlsson

SÖNDAG 24 JULI

Konsert

Läckö slottsvall: Måns Zelmerlöv

ONSDAG 27 JULI

Jazzkatten

Hantverksgården/Limtorget: 18.30 Jazz Instant Swing från Göteborg. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening. Fri entré.

TORSDAG 28 JULI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 19 Läckö kammarorkester (vid regn Nicolaikyrkan). Solister sopranen Frida Engström och tenoren Conny Thimander.

LÖRDAG 30 JULI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 17 Art Rock konsert. Arr Lidköpings Art Rock Förening.

TORSDAG 4 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Lisa Lystam Band. (Starttid oklar)

FREDAG 5 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 16 underhållning för barn.

ONSDAG 10 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Hugo Ljungkvist.

FREDAG 12 AUGUSTI

Konsert

Läckö slottsvall: Sven-Ingvars. Starttid ej känd.

LÖRDAG 13 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Solala – svensk a´capellagrupp som bl a spelar på köksartiklar.

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

ONSDAG 17 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Blues Covers.

TORSDAG 18 AUGUSTI

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: Prel tid kl 18,30 Uno Svenningsson.

ONSDAG 24 AUGUSTI

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Elvisgänget.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

