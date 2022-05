Stenhammarskiosken återinvigs – i Skara

Publicerad tisdag, 24 maj 2022, 11:13 av Björn Smitterberg

Som ett fint exempel på 1950-talsfunkis har Västergötlands Museum i Skara övertagit byggnaden som inte fick stå kvar i Stenhammar i Lidköping. Nu ska den invigas.

Så här skriver museet i ett pressmeddelande:

Det senaste tillskottet i Fornbyn vid Västergötlands museum i Skara; den lilla gula kiosk som hämtades från Stenhammar i Lidköping förra året, ska nu tas i bruk. I Fornbyn har kiosken blivit en fin representant för det svenska folkhemmet och lördagen den 4 juni invigs den.

Kiosken hämtades från området Stenhammar strax utanför Lidköping i september 2021 och efter att den fått ett nytt lager färg och inretts på ett tidsenligt sätt är det nu dags att ta den i bruk. Kiosken byggdes 1961 efter ritningar av Erik Stadig, Lidköping, på uppdrag av förste ägaren Ingvar Svensson.

Under invigningsdagen kommer – förutom bandklippning – de 50 första barnen en glass. Och för den som inte längre är ett barn eller som kommer för långt bak i kön, finns naturligtvis den lokalproducerade glassen att köpa i kiosken.

Museets byggnadsantikvarie, Lina Nyvaller, kommer att guida vid kiosken och dansbanan i Fornbyn på temat ”Folkparksliv och dansmusik”.

Storbandet Tongångarne kommer under dagen att bjuda på två konserter med nostalgimusik.

Under många år var kiosken ett givet stopp i Lidköping, vid den gamla landsvägen ut mot Läckö. Där såldes glass, tidningar och sötsaker. Under de timmar som invigningen pågår finns åter möjlighet att köpa korv och läsk i kiosken. Det kommer under dagen även att finnas möjlighet att testa på några klassiska lekar från förr.

– Idag är den här typen av byggnader utrotningshotade, säger Robin Gullbrandsson byggnadsantikvarie på Västergötlands museum. Stenhammarkiosken har behållit sitt ursprungliga utseende och är ett fint prov på 1950-talets ”funkis”