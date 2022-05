Högt flygande på Folkans biorepertoar

Publicerad fredag, 20 maj 2022, 03:49 av Redaktionen

Top Gun är här igen – något äldre men fortsatt flyg-galen. Folkets Hus har filmen.

Äntligen! Top Gun: Maverick

Efter mer än 30 års tjänstgöring som en av flygvapnets bästa piloter är Pete ”Maverick” Mitchell där han hör hemma – en modig testpilot som ständigt tänjer på gränserna och undviker den befordran som skulle komma att hålla honom nere på marken i stället för uppe i luften. När han tränar en grupp avgångselever från Top Gun för ett specialuppdrag som ingen pilot någonsin har utfört tidigare, träffar Maverick löjtnant Bradley ”Rooster” Bradshaw, son till Mavericks bortgångne vän, radarofficeren löjtnant Nick ”Goose” Bradshaw. Med en osäker framtid framför sig och hemsökt av spöken från det förflutna tvingas Maverick att konfrontera sina största fasor, vilket kulminerar i ett uppdrag som kräver den ultimata uppoffringen av de som blir utvalda till att utföra det.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Joseph Kosinski

Skådespelare/medverkande: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm

Längd: 2 tim 10 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

A Chiara

Familjen Guerrasio och deras vänner har samlats för att fira familjens äldsta dotter på hennes artonde födelsedag. Det är en uppsluppen tillställning och den tätt sammanslutna familjen är i toppform. Men allt ändras nästa dag när pappan försvinner. Yngsta dottern Chiara, som inte tror på den förklaring som ges, börjar undersöka vad som hänt. Ju närmare sanningen hon kommer, desto mer tvingas hon välja vilken framtid hon själv vill ha.

Språk: Italienska – svensk text

Regissör: Jonas Carpignano

Skådespelare/medverkande: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Antonio Rotolo Uno

Längd: 2 tim 2 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Everything Everywhere All At Once

En utmattad kinesisk-amerikansk kvinna sveps med i ett galet äventyr där hon är den enda som kan rädda världen genom att utforska andra världar och genom de liv som hon hade kunnat leva.

Språk: Engelska, mandarin, kantonesiska – svensk text

Regissör: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Skådespelare/medverkande: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis

Längd: 2 tim 19 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Rosy

Diagnosen multipel skleros är aldrig lätt att få, och att få beskedet när man fyllt 21 år och livet precis börjar ta fart är ett hårt slag. Men för Marine Barnérias blev de dystra nyheterna startskottet för ett stort äventyr. Fast besluten om att sjukdomen inte skulle få sätta livet på paus såg hon till att få ihop pengar till sin drömresa till Nya Zeeland, Burma och Mongoliet. Marines plan var att stärka och lära känna sin ”nya” kropp, ägna sig åt meditation och återfå den balans som sjukdomen, som hon gett smeknamnet Rosy, hotade att kasta över ända. Alla vackra platser och nya möten dokumenterade hon med sin telefon, vilket gör att andra nu kan följa med på resan.

Språk: Franska – svensk text

Regissör: Marine Barnérias

Längd: 1 tim 26 min

Ålder: Barntillåten

