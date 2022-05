LÖRDAG 14 MAJ

Olympiadag

Nya Stadens torg: Pröva-på-idrotter för unga. Arr: Destination Läckö Kinnekulle

Råda BK jubilerar

Rådavallen: 12-18 Flera evenemang med anledning av Råda BK:s 90-årsjubileum

Folkets Hus

10.00-14.00 Öppet i utställning: Plundring

11.00 Fabian – berättelsen om en moralist, 15 år

15.00 Tuffa gänget, Barntillåten

15.00 Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

17.15 Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

17.45 Diorama, 11 år

20.00 Eldfödd, 15 år

20.15 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

SÖNDAG 15 MAJ

Folkets Hus

15.00 Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

15.30 Tuffa gänget, Barntillåten

17.45 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

17.45 The Northman, 15 år

MÅNDAG 16 MAJ

Astma/allergi och PRO

Allergiföreningen, Lidbeckskas gård: start för årets Fotopromenader, blankett hämtas vid Allergiföreningens entré i grön brevlåda samt Turistbyrån. Ifyllda blanketter lämnas till Allergiföreningen, Lidbeckska gården.

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Tand och munhälsa. Tandhygienist Karin Altersved ger råd och tips.

SAP-pensionärerna

Skogshyddan: 14 Medlemsmöte. Gäst: Kommunalråd Jonas Sundström. Samling vid SAP-expeditionen 13:30 för samåkning.

Gösslunda S-förening och Gamla Stadens S-förening

Kaffekvarnen i Stenhammar: 18 Grillkväll för alla medlemmar, korv, bröd, fika.

STF Lidköping

Fågelvandring vis Hornborgasjön. Ornitolog Jonas Lind. Samling för samåkning kl 19:00. Anmälan senast 13 maj till Inger Alteryd 0703-380389 eller Maria Albinsson 0705-138072. Tag med matsäck.

Folkets Hus

11.30-18 Öppet i utställning: Plundring

14.00 En annan värld, Barntillåten

16.15 Tillfälligheter och fantasier, Barntillåten

18.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

19.00 The Unbearable Weight of Massive Talent, 11 år

TISDAG 17 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

11:00-12:00 Mobil och Surfplatta i vardagen. Träff kring din digitala teknik. Plats: Biblioteksscenen.

Söne SK

Sönevallen: 18,30 Årsmöte.

Folkets Hus

12.00 Diorama, 11 år

14.15 Eiffel, 7 år

17.00 En annan värld, Barntillåten

19.00 På scen: Sissela Kyle, 200 kr

19.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

ONSDAG 18 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Långsamma promenden. Lugn promenad tillsammans med volontär.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

Lidköpings Tekniska Förening

Arenaparkeringen: 14 Gemensam avfärd/samåkning till Mariestad och info om hållbara energisatsningar. Anm senast 16 maj till info@lidtekniska.se.

Böcker för hängmattan

Stadsbiblioteket: 18,30 Bibliotekspersonalen delar med sig av sina somrigaste boktips.

Folkets Hus

11.00 Diorama, 11 år

11.00 Tillfälligheter och fantasier, Barntillåten

13.15 Eiffel, 7 år

13.45 Cyrano, 11 år

16.00 Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: Brädspelskväll

17.30 The Lost City, 11 år

19.00 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

20.00 Eldfödd, 15 år

TORSDAG 19 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

14:00 Mönster som förmedlar en livshistoria. Föreläsning om mönster och Josef Frans som bidragit till klassisk heminredning.

Folkets Hus

11.30-18.00 Öppet i utställning: Plundring

14.15 The Unbearable Weight of Massive Talent, 11 år

17.00 Eiffel, 7 år

18.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

19.30 The Lost City, 11 år

FREDAG 20 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Dzevad håller ett intressant föredrag om drottning Kristina. Fika.

LÖRDAG 21 MAJ

SÖNDAG 22 MAJ

MÅNDAG 23 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Trivselbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

Gymnasiets karnevalståg

Rudenschöldskolan: 18 avgång

TISDAG 24 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00 Sjung med i vår kör Senior Singers!

ONSDAG 25 MAJ



SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Långsamma promenden. Lugn promenad tillsammans med volontär.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

TORSDAG 26 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta

Strö Hembygdsförening

Kyrkan: 14 samling med inledande andakt. Därefter firas Hembygdens dag med ännu en kyrkogårdsvandring vid Strö kyrka, Birgitta Odh berättar om olika livsöden. Servering vid Kyrkebacka. Välkomna!

FREDAG 27 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

8:30-16:00 Marknadsfika

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys med fika.

LÖRDAG 28 MAJ

SÖNDAG 29 MAJ

MÅNDAG 30 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:00 ”Efter-rätten med polisen. Föreläsning om brott mot äldre, stölder och bedrägerier på nätet. Tips och råd kring hur du kan skydda dig på bästa sätt.

STF Lidköping

Vandring Blombergsleden/se Sigrid Storråda. Samling för samåkning kl 17:00. Visning Sigrid Storråda. Anmälan senast 27 maj till Torbjörn Börjesson 0767-955882 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931895.

TISDAG 31 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café med sommartema! Lär dig att kolla väderprognosen, busstidtabellen och andra bra appar. Plats: Biblioteksscenen.

ONSDAG 1 JUNI

Studentutspring

De la Gardiegymnasiet från kl 15.

TORSDAG 2 JUNI

Manskören Harmoni

Stadsträdgården, Dina-scenen: 19.30 Konsert. Harmoni tillsammans med Göteborgskören Deo.

FREDAG 3 JUNI

Studentbal

MÅNDAG 6 JUNI

Lilla Hjulafton

Bygdegårdsparken Saleby: 09-15 Bilutställning och försäljning. Arr: Saleby Bygdegårdsförening

Nationaldagsfirande

Stadsträdgården: 16 Bröderna Rongdal med nya stadens storband. Utdelande av belöningar m m.

SÖNDAG 12 JUNI



Sommar i Stadsträgår´n

Stadsträdgården: Pappa Kapsyl Barnföreställning från 4 år. Eftermiddag, tid ej klar.

Jazzkatten

Gluggetorpet – Lunnelid: 14 Jazzpicknick med New Orleans Five (Hans Zackrisson trombon, Leif Sivertsson klarinett, Bosse Eriksson trumpet, Leif Melldal bas och Hans Jörgensen banjo). Akustisk konsert utan förstärkning. Ta med något att äta och dricka och något att sitta på. Väderberoende. Fri entré.

LÖRDAG 18 JUNI

Sommar i Stadsträgår´n

Dina-Scenen: Barnföreställningen ”Apparat” – Teaterarrangörena

ONSDAG 22 JUNI

Sommar i Stadsträgår´n

Dina-Scenen: Sommarkonsert med Stenhammarkören

LÖRDAG 2 JULI

Konsert-grillkväll

Närebo: 18 The Harvesters underhåller – sommarkväll med grillning och musik på Närebo. Info/biljetter 22306

ONSDAG 27 JULI

Jazzkatten

Hantverksgården/Limtorget: 18.30 Jazz Instant Swing från Göteborg. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening. Fri entré.

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

x