Succé för musikal på Östbyskolan

Publicerad fredag, 13 maj 2022, 08:13 av - Inskickat material

Det blev en stor succé för musikalen Under samma himmel som eleverna i F – 2 på Östbyskolan spelade upp på onsdagen. Två föreställningar spelades under skoldagen. På kvällen bjöds föräldrar och syskon in för att titta på musikalen.

Nina Tågerud från musikskolan har regisserat och övat med eleverna under vårterminen. Genom sång och dans fick publiken följa med på en resa genom världen där de fick träffa på flera olika djur. Resan leddes av Safari Sam och reseledaren Rille.

/ Camilla Bengtsson.