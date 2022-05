Stabilt vattenstånd i Vänern

Publicerad fredag, 13 maj 2022, 08:33 av Björn Smitterberg

Ända sedan i början av mars har Vänerns vattenstånd varit ganska stabilt. I dag var det 44,46, det normala för maj är 44,63.

IK Lidköping lossar ”Leckö” last från La Coruna i Spanien. Under lördagen väntas ”Alice” med last från Amsterdam.