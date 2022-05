Mamma åtalas; avlyssnade sonens mobilsamtal

Publicerad fredag, 13 maj 2022, 17:43 av Redaktionen

En kvinna i 40-årsåldern åtalades vid Tingsrätten i Skövde i dag för att ha spelat in och tagit del av de kontakter hennes son haft med dennes far.

Inspelningen har skett med hjälp av en applikation på telefonen som spelat in allt mellan sonen och fadern. Inspelningarna skedde under cirka ett år. Även konversation via dator har kontrollerats.

Alla detaljer nämns inte i stämningsansökan som lämnats i dag. Kvinnan åtalas för brytande av post- eller telehemlighet.

Lagen säger: ”Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år ”.

Mamman anser inte att hon gjort något brottsligt, men vidgår händelseförloppet.