Lidköpings Stadslopp återkommer

Publicerad torsdag, 12 maj 2022, 11:37 av Redaktionen

Efter coronastopp i ett par år återkommer nu Lidköpings Stadslopp på lördag med fart och spänning i centrum.

Efter två års uppehåll så fortsätter nu Lidköpings IS traditionen med att genomföra Lidköpings Stadslopp. Lidköpings IS har anordnat Stadsloppet sedan 1996 men de senaste två åren så har arrangemanget fått ställas in på grund av Covid-pandemin och de restriktioner som då rådde.

Nytt för i år är att Stadsloppet genomförs i centrala Lidköping med start och mål vid musikpaviljongen och Kylanderskolan, Stadsträdgården. De senaste åren har start och mål varit på IP Framnäs och på cykelbanor längs Framnässtranden men då det pågår ett omfattande byggarbete för att skapa en ny strandpromenad har Lidköpings IS valt att flytta tillbaka Stadsloppet till centrala Lidköping. Stadsloppet är 5 och 10 km för tävlings- och motionslöpare och de kommer springa på cykel- och gångbanor längs Lidan, över Torgbron och Ågårdsbron, förbi Arenan, genom Fridslund, Eklund, Broholmsparken och tillbaka till Stadsträdgården. Löpare som springer 10 km kommer springa två varv. Arrangörerna hoppas att med denna placering kommer betyda att fler åskådare kommer heja på löparna under Stadsloppet. De yngre löparna kommer springa 1,5 km och 2 km på en särskild bana som går längs Lidan, över Wennerbergsbron och Gångbron samt i Stadsträdgården.

– Vi hoppas på ett hundratal deltagare. Vi vet att liknande lopp under våren har samlat något mindre antal löpare jämför med tidigare år och orsaken är effekter av pandemin. Men vi hoppas att många löpare som vill komma i form inför Göteborgs-varvet tar tillfället och springer Stadsloppet. Stadsloppet kommer ju också genomföras samtidigt Olympiadagen pågår i Lidköping och friidrotten och löpning är ju en av de störst idrotterna under OS. Lidköpings IS ser det som en bra kombination, säger Claes-Göran Borg från Lidköpings IS.

– Vi hoppas att den nya bansträckningen blir mer fartfylld och festligare med lite mer löpning i Lidköpings centrum.

Arkivbild