ONSDAG 11 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Långsamma promenaden. Lugn promenad tillsammans med volontär.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

STF Lidköping

Vandra Kärringleden runt Jämnesjön. Samling för samåkning kl 17:00. Anmälan senast 8 maj till Gun Andersson 076-1428230 eller Daniel Jormeus 070-5268392. Ta med matsäck.

Folkets Hus

11.00 Diorama,

11.00 Tillfälligheter och fantasier, Barntillåten

13.15 Eiffel, 7 år

13.45 Cyrano, 11 år

16.00 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år

16.30 Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: Warhammer

19.30 This Much I Know to Be True,

19.30 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år



TORSDAG 12 MAJ

Olympiadag

Nya Stadens torg: Pröva-på-idrotter för unga. Arr: Destination Läckö Kinnekulle

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

16:30 Pubkväll med Henrik Strömberg. Det serveras bakad potatis och goda röror. Föranmälan från 3/5 till 0510-77 12 88.

Folkets Hus

11.30-18.00 Folkan 1 Öppet i utställning: Plundring

12.00 Lunchbio: Old Henry, 15 år

18.00 En kväll om och med opera

20.00 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 11 år



FREDAG 13 MAJ

Olympiadag

Nya Stadens torg: Pröva-på-idrotter för unga. Arr: Destination Läckö Kinnekulle

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Filmvisning och fika.

LÖRDAG 14 MAJ

Olympiadag

Nya Stadens torg: Pröva-på-idrotter för unga. Arr: Destination Läckö Kinnekulle

Råda BK jubilerar

Rådavallen: 12-18 Flera evenemang med anledning av Råda BK:s 90-årsjubileum

SÖNDAG 15 MAJ

MÅNDAG 16 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Tand och munhälsa. Tandhygienist Karin Altersved ger råd och tips.

SAP-pensionärerna

Skogshyddan: 14 Medlemsmöte. Gäst: Kommunalråd Jonas Sundström. Samling vid SAP-expeditionen 13:30 för samåkning.

Gösslunda S-förening och Gamla Stadens S-förening

Kaffekvarnen i Stenhammar: 18 Grillkväll för alla medlemmar, korv, bröd, fika.

STF Lidköping

Fågelvandring vis Hornborgasjön. Ornitolog Jonas Lind. Samling för samåkning kl 19:00. Anmälan senast 13 maj till Inger Alteryd 0703-380389 eller Maria Albinsson 0705-138072. Tag med matsäck.

TISDAG 17 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

11:00-12:00 Mobil och Surfplatta i vardagen. Träff kring din digitala teknik. Plats: Biblioteksscenen.

Söne SK

Sönevallen: 18,30 Årsmöte.

ONSDAG 18 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Långsamma promenden. Lugn promenad tillsammans med volontär.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

Lidköpings Tekniska Förening

Arenaparkeringen: 14 Gemensam avfärd/samåkning till Mariestad och info om hållbara energisatsningar. Anm senast 16 maj till info@lidtekniska.se.

Böcker för hängmattan

Stadsbiblioteket: 18,30 Bibliotekspersonalen delar med sig av sina somrigaste boktips.

TORSDAG 19 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

14:00 Mönster som förmedlar en livshistoria. Föreläsning om mönster och Josef Frans som bidragit till klassisk heminredning.

FREDAG 20 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Dzevad håller ett intressant föredrag om drottning Kristina. Fika.

LÖRDAG 21 MAJ

SÖNDAG 22 MAJ

MÅNDAG 23 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Trivselbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

Gymnasiets karnevalståg

Rudenschöldskolan: 18 avgång

TISDAG 24 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00 Sjung med i vår kör Senior Singers!

ONSDAG 25 MAJ



SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Långsamma promenden. Lugn promenad tillsammans med volontär.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

TORSDAG 26 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta

FREDAG 27 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

8:30-16:00 Marknadsfika

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys med fika.

LÖRDAG 28 MAJ

SÖNDAG 29 MAJ

MÅNDAG 30 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:00 ”Efter-rätten med polisen. Föreläsning om brott mot äldre, stölder och bedrägerier på nätet. Tips och råd kring hur du kan skydda dig på bästa sätt.

STF Lidköping

Vandring Blombergsleden/se Sigrid Storråda. Samling för samåkning kl 17:00. Visning Sigrid Storråda. Anmälan senast 27 maj till Torbjörn Börjesson 0767-955882 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931895.

TISDAG 31 MAJ

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café med sommartema! Lär dig att kolla väderprognosen, busstidtabellen och andra bra appar. Plats: Biblioteksscenen.

ONSDAG 1 JUNI

Studentutspring

De la Gardiegymnasiet från kl 15.

TORSDAG 2 JUNI

Manskören Harmoni

Stadsträdgården, Dina-scenen: 19.30 Konsert. Harmoni tillsammans med Göteborgskören Deo.

FREDAG 3 JUNI

Studentbal

MÅNDAG 6 JUNI

Lilla Hjulafton

Bygdegårdsparken Saleby: 09-15 Bilutställning och försäljning. Arr: Saleby Bygdegårdsförening

Nationaldagsfirande

Stadsträdgården: 16 Bröderna Rongdal med nya stadens storband. Utdelande av belöningar m m.

SÖNDAG 12 JUNI



Sommar i Stadsträgår´n

Stadsträdgården: Pappa Kapsyl Barnföreställning från 4 år. Eftermiddag, tid ej klar.

LÖRDAG 18 JUNI

Sommar i Stadsträgår´n

Dina-Scenen: Barnföreställningen ”Apparat” – Teaterarrangörena

ONSDAG 22 JUNI

Sommar i Stadsträgår´n

Dina-Scenen: Sommarkonsert med Stenhammarkören

LÖRDAG 2 JULI

Konsert-grillkväll

Närebo: 18 The Harvesters underhåller – sommarkväll med grillning och musik på Närebo. Info/biljetter 22306

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

