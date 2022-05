Hört på stan: Snabbinkallat – för fort

Publicerad fredag, 06 maj 2022, 11:59 av Björn Smitterberg

Det blev lite snabbt beslut förra måndagen, när kommunfullmäktige sammanträdde.

Dagen efter visade det sig att en som kallats in som suppleant inte var inräknad. Hur kunde det ske?

Redaktören tog kontakt med Jonas Krantz, socialdemokraten som är gruppledare och som kallade in suppleanten.

– Det var ett misstag av mig. Jag trodde det var klart med länsstyrelsens kontroll och att den jag kallade in var inräknad enligt den kontrollen.

Nu ska det sägas att det här misstaget saknar praktisk betydelse. Omröstningarnas slutresultat påverkas inte.

– Jag fick ett bud på söndagskvällen att en som tidigare var kallad hade blivit sjuk och var på sjukhus. Jag behövde snabbt få fatt i en ny person.

Jonas Krantz utgår från röstsedlarna vid senaste valet. Närmaste socialdemokrat i tur kallades in – men lite för tidigt. Länsstyrelsen har inte fått reda på en avsägelse och inte kunnat räkna in ny suppleant.

Diana Svensk är ordförande i Arbetarekommunen och säger att: Visst har vi pratat lite om händelsen men det var ju dessbättre utan praktisk betydelse så vi kommer inte att gå vidare med det hela.

Så kan det. Men när redaktören gör fel då blåser det stormvindar rakt på Rörstrand där han sitter och knackar på tangentbordet.

Förresten har redaktören åter fått byta tangentbord. Bokstaven K slutade plötsligt fungera på det tidigare. Att få tag i nytt med samma fingersättning, avstånd mellan tangenterna och känslighet är omöjligt. Så nu tränar redaktören upp sig på ett nytt tangentbord. Igen. Ibland blir det bara fel. Särskilt högra handen gör fel och vet inte alltid vad den vänstra håller på med.

Tur att redaktören inte har två huvuden…

Ibland får man tänka efter. Ovanstående skylt finns vid Framnäs IP. Får nog konsultera kollegan Joakim, han är synnerligen kunnig på trafikregler.

Andra trafikregler har Kinnekullebanan. Om inte redaktören förstått allt fel kommer tågen inte längre att gå till och från Örebro. Men det kommer nog att bekräftas eller dementeras de närmaste dagarna.

Pelle Holgersson är en av Lidköpings profiler. Alla har träffat på honom, inte minst under tiden som försäljare av bingolotto.

Pelle missar aldrig ett socialdemokratiskt 1-maj-tåg. Tolv gånger har han burit samma plakat där han kräver satsning på Kinnekullegatan.

Frågan till Pelle är självklar: Har du krävt satsning i tolv år?

– Ja, men det händer ju aldrig något, svarade Pelle.

Paradox; 9 maj ska ryssarna fira segern i stora fosterlandskriget – det vi kallar andra världskriget. Samma dag firas Europadagen som ju får en särskild betydelse i år.

/ Därmed önskar redaktören God Helg.