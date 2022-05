Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: mattor, micro, fiskespö, målning, skinnjacka

Publicerad onsdag, 04 maj 2022, 13:55 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

3 maj

Säljes

Mattor

Div plast- och trasmattor, olika bredder och längder! Från 100:- st

070 248 89 54

2 maj

Säljes

Micro

Nästa ny, säljes 700 kr. Finns i Lidköping. Swish finns.

w.lars@hotmail.se

Säljes

Teleskopspö

2 st teleskopspö, haspelspö, passar barn som vuxen, ny flät lina på spolad. Finns i Lidköping. Har Swish.

w.lars@hotmail.se

1 maj

Säljes

Oljemålning

Motiv Kvikkjokk säljes med ram. Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon. Pris 1.2oo kronor.

070 6704952.

28 april

Säljes

Skinnjacka

Triumph. Storlek 50 (medium) löstagbart foder skydd armbåge axel och rygg, fint skick. 1000:-kr

070 6792293

Säljes

Kolgrill

Weber Compact 47 Kolgrill. Helt ny, obruten förpackning Pris : 800:-

Säljes

Fälgar

17 tum suttit på Mercedes 220

jackie20142410@gmail.com

Säljes

Akvarellmålning



med glas passepartout o ram motiv Smygehuk. Målad av I Anderzon. Finns i Lidköping. pris 500:- .

tel 070 6704952

27 april

Säljes

Reningsverk

Reningsverk Sandfilter till pooler upp till 15-20,000 liter. Pris 500:-

073 1424524

Säljes

Fåtöljer

2 st med fotpall. Välhållna. Ryggen går att luta bakåt. Endast 1500kr för båda fåtöljerna inkl. fotpall!

Tel 0730 656168

26 april

Säljes

Kristallkronor

Stora 2 st. Högaktat hantverk 2 systerkronor i exklusiv klassisk stil. Äkta kristall handknutna kraftig mässing stomme. Säljes helst båda i par så dom följs åt. Normalpris ca 25.000 kr nu billigt 9.200 kr för båda eller 4.600 kr för en.

Tel 070/4779602 Ove

Säljes

Köksstolar

4 st köksstolar i ek pris 950:- bord ingår

070 862 2923

Säljes

Husbilskapell

(Jula) passar bilar 7-8m. beg. 800kr.

larsun39@gmail.com

Säljes

Frontskydd/Vintertäcke

till halvintegrerad husbil beg. Aldrig använt!

Tel. 0708 690887 kontant eller swich! Finns i LiDköping!

25 april

Säljes

Jaktbyxor



skogsgröna, Turima stl 54 läderskodda fram och bak, helt oanvända säljes 290:- kontant eller swish. Finns i Lidköping.

Säljes

Mobiltelefon

Galaxy S8 i mycket fint skick. Laddare & hörlurar ingår. Allt fungerar som det ska. Finns även ett mobilskal. Pris 950 kr. Finns i Lidköping (Ulriksdal). Betalas med swish eller kontant.

24 april

Säljes

Soffgrupp

med soffa, fåtölj och fotpall. Välhållen. Soffan har måttet 1,75m. 3.200kr.

0730 656168

19 april

Säljes

TV

Philips 40 tum. 1.000 kr*

0734-408217

12 april

Säljes

Tillbringare

Rörstrand Blå Eld 8 dl. 300 kr. Finns i Järpås,

9 april

Säljes

Varmvattensberedare



Nibe rostfri. 100 liter. Helt felfri. 2000 kr.

8 april

Sökes

Lägenhet

Ensamstående kvinna 55+ söker lägenhet i Lidköping. Krav är att den är i bra skick. Jag är djur- och rökfri, har ordnad ekonomi, är tyst och lugn. Första kontakt sker via email. Skriv vad du har för något att erbjuda så talas vi vid om det är intressant för mig.

birjon.email at gmail.com

7 april

Säljes

Spinnspö

Abu Garcia modell Vendetta 240 cm betesvikt 10 – 30 gram. Högklassigt kolfiberspö. Fodral medföljer. Helt nytt. Kr 500:-

Tel 0730 619 448

6 april

Uthyres

Båtplats

Hyr en båtplats i Storebergs hamn Utmärkt farled till Söne badstrand. Hamnavgift 2000 kr

storeberg1@gmail.com

Uthyres

Ö

Hyr en egen ö med stuga i Storebergs skärgård hela sommaren

Ring 0736 871 002 för info

5 april

Säljes

Fiskeflugor



Ett hundratal olika oanvända i 2 fodral 5 kr styck.

4 april

Säljes

AWAB pall



500kr I fint befintligt skick

Säljes

Markis

Mörkröd, beige randig markis med fästen och vev.2,8 m bred. 500 kr. Lidköping.

2 april

Säljes

Kaffeservis

Riktigt fin kaffeservis av märket Classic Rose 8 kaffekoppar, 8 fat, 8 assietter, 1 kaffefat, 1 sockerskål och 1 gräddkanna. 700 kr

awendin@live.se eller 0704 269 411

1 april

Säljes

Barnböcker

Säljes, barnböcker, läsbart skick, 125kr

070-3394421

31 mars

Säljes

Pengaskrin

50 kr

abertilsson.62@gmail.com

Säljes

Golfbollupptagare

Teleskopisk för hämtning av golfbollar, av aluminium. Mått 5,60 meter 6 delar, väger 750 gram.

Tel nr :073 9067530

Pris:100 kr

Säljes

Klocka

Klocka 75 kr

abertilsson.62@gmail.com

Säljes

Bilstereo

Bilstereo 500kr ny,

abertilsson.62@gmail.com

30 mars

Säljes

MussePigg

Jätte-musse 90 cm 200kr.

0731-807531

Säljes

Rörstrandstallrikar

8 st Rörstrandstallrikar Aragona 600 kr

Tel: 073-8277395

Säljes

fiskespö

2 begagnade fiskespö, teleskopspö, passar barn som vuxen, ny lina, fint skick.

070-3394421

Säljes

Tavla

Antika flaskor. passepartout, glas o ram konstnär: i Gustavzon finns I Lidköping pris 500 :-

tel 070 6704952

Säljes

takstege



nock stege 4.60meter. 350kr

070-3394421

Säljes

Stengods

från EGO, Lidköping. 50 :-/st. Hämtas, finns i Lidköping