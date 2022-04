Maj möttes med vårsånger igen – gammal tradition åter i Stadsträdgården

Publicerad lördag, 30 april 2022, 19:48 av Björn Smitterberg

Efter flera års uppehåll kunde våren sjungas in igen. Och i Lidköping var det manskören Harmoni som tog ton redan vid 18-riden under Lars Hernqvists ledning. Det blev alla de förväntade vårsångerna. För precis som vid jul och midsommar är det ju vissa sånger man förväntas få höra – gärna om att det porlar i ”källorne” och om blommiga sköna dalar.

Harmoni kunde nu alltså återuppta en gammal traditionen genom att sjunga i Stadsträdgården i kväll. Flera hundra var det i publiken, och det applåderas varmt. Man kunde tro att körmedlemmarna var hesa efter pandemiuppehållet, men stäbanden var väl uppvärmda. Repertoaren kryddades i kväll också med lite jazz – Fly me to the Moon.

Inte minst applåderades Rogerh Selmosson, vårtalaren. Han höll ett mycket bra tal om vårens förväntningar och hopp om att alla i Ukraina också får uyppleva vår och sommar. Kort och koncist och med en andlöst tyst publik hölls talet som avslutades med ett rungande leve för våren – och för att de grånande isarna byts mot gröna gräsmattor. Rogerh Selmosson är styrelseordförande i Villa Lidköping BK.

Kören fick vandra själv in i Stadsträdgården. Stadsmusikkåren har inte klarat pandemin så bra att den ville medverka.