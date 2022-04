Stoppa kvarkan – hästsverige samlas för att få bukt med smittan

Publicerad tisdag, 26 april 2022, 08:34 av Redaktionen

Under 2021 drabbades 48 svenska hästanläggningar av kvarka med stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Flera organisationer i Sverige och andra länder samarbetar i kampanjen Stoppa kvarkan den 2 till 8 maj. Fokus för kampanjen är att snabbt upptäcka sjukdomen och därmed stoppa smittspridningen.

Stoppa kvarkan – hästsverige samlas för att få bukt med smittan

26.4.2022 06:50:00 | Statens veterinärmedicinska anstalt

Under 2021 drabbades 48 svenska hästanläggningar av kvarka med stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Flera organisationer i Sverige och andra länder samarbetar i kampanjen Stoppa kvarkan den 2 till 8 maj. Fokus för kampanjen är att snabbt upptäcka sjukdomen och därmed stoppa smittspridningen.

Häst med kvarka som framskridit till en böld under hakan. Foto: Jeanette Flensburg

Kvarka är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar som kan leda till allvarliga komplikationer och i sällsynta fall till dödsfall. Kvarka orsakar stora ekonomiska förluster när hästanläggningar behöver hålla stängt under långa tider på grund av smitta. Därför är det viktigt att allt görs för att begränsa smittspridningen. Goda rutiner och vaccin är verktygen.

Ett tema i kampanjen är ”Lär känna din hästs normaltemperatur” där hästägare uppmanas att tempa sin häst under några dagar. När avvikelse från det normala upptäcks och åtgärder sätts in snabbt kan stora utbrott stoppas. Under kampanjen kan hästägare rapportera i en ”app” för medborgarforskning om hästars normaltemperatur och delta i en utlottning.

– Många tar bara tempen på hästen när den är sjuk men vi vet att det är en viktig indikator för hur hästen mår. En förhöjd kroppstemperatur kan vara det första som upptäcks när den drabbats av en smittsam sjukdom som till exempel kvarka. Ett mål med kampanjen är att göra det normalt att tempa hästen. Det första steget är att lära känna sin hästs normaltemperatur som varierar något mellan individer, säger Linda Perttula som är veterinär på SVA och specialist i hästsjukdomar.

Ett annat tema i kampanjen är utrymmen för isolering och karantän av nya eller sjuka hästar. Trots att Sverige kommit långt i smittskyddstänk är det fortfarande många stall som saknar plats och rutiner för isolering. Gittan Gröndahl är tillförordnad statsveterinär på SVA och berättar mer.

– I de flesta fall är det en ny häst som tar med sig kvarkan. Genom att hålla nya hästar isolerade i tre veckor kan olika smittor stoppas från att nå de andra hästarna. Vi uppmanar hästfolket att berätta om sina isoleringslösningar och visa bilder i aktiviteten ”Vår hästisolering” på HästSveriges facebooksida. Tanken är att ”Vår hästisolering” ska inspirera alla att lösa den viktiga åtgärden att kunna isolera en ny häst eller en häst som blir sjuk, säger Gittan Gröndahl.

Webbinarium om kvarka

Förutom aktiviteter ovan på sociala medier i HästSveriges regi planerar SVA ett öppet digitalt webbinarium om kvarka. I fokus står sjukdomen, smittspridning och vad stall- och hästägare kan göra för att minska risken för smitta, inklusive vaccination. Webbinariet ”Kvarka kommer ofta från ny häst” kommer hållas onsdagen den 4 maj klockan 19. Inbjudan kommer finnas på SVA:s webbsida och på SVA:s sociala medier.

Information om kampanjveckan 2–8 maj och länk till webbinariet kommer att finnas på www.sva.se/stoppakvarkan.

Kampanjen startade ursprungligen i England av en djurskyddsorganisation och stöds idag av organisationer i flera länder. I Sverige organiseras kampanjen av SVA och HästSverige i samarbete med hästnäringen och veterinära organisationer.

– – – –

Pressmeddelande från Statens Veterinärmedicinska Anstalt