Sjöfart i Lidköping och Vänerns yta

Publicerad fredag, 22 april 2022, 09:31 av Björn Smitterberg

De båda närmaste dagarna, lördag och söndag, är flera handelsfartyg aviserade för att lossa last i Lidköping.

Under lördagen kommer ”Niklas” med last från Rostock. På lördag väntas ”Baltic skipper” med last från Mäntyluoto och ”Lurö” som kommer med last från Spanien.

Vänerns vattenstånd har under den gångna veckan sjunkit till par centimeter men under torsdagen åter stigit och var på fredagsmorgonen 44,46 meter. Det är 9 centimeter under det normala.

Foto: Göran Mörby