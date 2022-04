FREDAG 22 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-12:00 iPad-kurs för nybörjare. Surfplattor finns att låna. 3 tillfällen (22, 29 april och 6 maj) Föranmälan krävs. Ring 0510-77 00 50 Plats: Biblioteket.

Folkets Hus

18.00 The Lost City, 11 år

18.00 Cyrano, Ålder okänd

18.00 Röda Kvarn Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

20.30 The Northman, 15 år

20.45 Ambulance, 15 år

LÖRDAG 23 APRIL

STF Lidköping – Vandring

Flämsjön runt: samling kl 9 för samåkning parkeringen, Hallgatan. Vandring runt Flämsjön, ca 9 km. Anmälan till Lennart Andersson 0703-655727 eller Inger Alteryd 0703-380389

Härjevads bygdegårdsförening

Bygdegården: 10 Vårfixardag.

Folkrace

Motorsportarenan: 10 Folkracetävlingar. Arr Vara MK.

Reumatikerföreningen

Hasslösa bygdegård: 15 Vårfest, grillbuffé, underhållning m m . Anm senast 14/4 till 070 5767587.

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Hägersten á Capella. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

Folkets Hus

14.30 Röda Kvarn Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

15.00 Lidköpings filmstudio: Litet land

15.00 Lill-Zlatan och morbror raring, Barntillåten

17.00 Mothering Sunday, 7 år

17.15 Röda Kvarn Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

18.30 Direkt från Stockholm: Scalarevyn,

19.15 The Northman, 15 år

20.00 Röda Kvarn The Lost City, 11 år

SÖNDAG 24 APRIL

Folkrace

Motorsportarenan: 09 Folkracetävlingar. Arr Vara MK.

Folkets Hus

15.30 Hopper och jakten på mörkrets hamster, 7 år

15.30 Röda Kvarn Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

16.00 Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

17.30 Cyrano, Ålder okänd

18.15 Röda Kvarn The Lost City, 11 år

19.00 The Northman, 15 år

19.45 Old Henry, 15 år

MÅNDAG 25 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

Släktforskning

Biblioteket: 18-20 Välkomna Lidköpingsbygdens släktforskarförening

Folkets Hus

17.30 Måndagsbio: Sundown, 11 år

18.15 The Northman, 15 år

TISDAG 26 APRIL

NiL – Näringslivet i Lidköping

Länsförsäkringars kontor: 7,30-09 Företagsfrukost. Föranm 21 april.

SeniorCenter Målargatan 22

9:30-14:30 Tipspromenad med ”Gofika”. Gå en tipspromenad (välj 500 meter eller 3 km) och ta chansen att vinna fina priser. Njut av en gofika före eller efter promenaden.

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Träff kring din digitala teknik. Plats: Biblioteket.

14:00 Sjung med i vår kör Senior Singers!

Folkets Hus

17.30 Jag är Zlatan, 7 år

19.00 Özz

19.45 The Lost City, 11 år

ONSDAG 27 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:30 Valborgsfirande med sång och vårtal. Kaffe och tårta 40 kr.

Författarkväll

Stadsbiblioteket: 19 Mats Jonsson, norrländsk författare till flera romaner bl a om samerna.

Jälevikens Vägsamfällighetsförening enskilda vägen 26652

Tolsjö bygdegård: 19 Årsmöte. Stadgeenliga frågor. Välkomna. /Styrelsen.

Folkets Hus

11.30 Jag är Zlatan, 7 år

11.15 Tisdagsklubben, Barntillåten

13.30 Old Henry, 15 år

13.30 Mothering Sunday, 7 år

15.45 Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

15.45 Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: MCU Multiverse

18.30 Tisdagsklubben, Barntillåten

18.45 Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter, 11 år

TORSDAG 28 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

14:30 Valborgsfirande med sång och vårtal. Kaffe och tårta 40 kr.

Anhörigstöd

Bifrost, Torggatan 1: 17 Annelie Karlsson, lärare, specialpedagog och rektor, föreläser om lågaffektivt bemötande ur anhörigperspektiv. Arr: Lidköpings kommun anhörigstöd

Folkets Hus

Stängt på grund av studieresa

FREDAG 29 APRIL

LÖRDAG 30 APRIL

TISDAG 3 MAJ

STF Lidköping – Tågresa, vandring

Resecentrum: 07,45 Tågresa Lidköping-Uddevalla, vandring till Gustavsberg, ca 10 km. Anmälan till Lennart Andersson 0703-655727 eller Lennart Strandhag 07-7154301

ONSDAG 4 MAJ

Mänskliga rättigheter i Belarus

Stadsbiblioteket: 17,30 Vera Stremkovskaya är författare med bakgrund som advokat för mänskliga rättigheter i Belarus. Hon kommer hit och berättar sin egen historia. Arr FN-föreningen och Studiefrämjandet Skaraborg

Paneldebatt om barn med psykisk ohälsa

Röda kvarn: 18 Paneldebatt om situationen för barn drabbade av psykisk ohälsa. Redovisning av hur stöd upplevs. Debatt m flera politiker.

TORSDAG 5 MAJ

Biblioteket

Filmklubben som visar ett brett utbud av filmer i olika genrer, allt från odödliga klassiker till hyllade nutida rullar. Arrangör: Biblioteket och Studiefrämjandet Skaraborg

FREDAG 6 MAJ

Lidköpings Arena

Konsert: 17 Arenakalaset med bl a Stiftelsen, Petra Marklund, Hoffmaestro och Kaliffa.

Konsert

Folkets Hus: 19 Lena Willemark, Anders Jormin och Karin Nakagawa. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

LÖRDAG 7 MAJ

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Unga körer från Göteborgs domkyrka. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

TISDAG 10 MAJ

Boksläpp

Vänermuseets park: 10-12 Mariestads Fyrsällskap har producerat boken om Djurö och dess fyrplats. Den nya boken släpps då sällskapet finns på plats.

ONSDAG 11 MAJ

STF Lidköping

Vandra Kärringleden runt Jämnesjön. Samling för samåkning kl 17:00. Anmälan senast 8 maj till Gun Andersson 076-1428230 eller Daniel Jormeus 070-5268392. Ta med matsäck.

MÅNDAG 16 MAJ

STF Lidköping

Fågelvandring vis Hornborgasjön. Ornitolog Jonas Lind. Samling för samåkning kl 19:00. Anmälan senast 13 maj till Inger Alteryd 0703-380389 eller Maria Albinsson 0705-138072. Tag med matsäck.

ONSDAG 18 MAJ

Böcker för hängmattan

Stadsbiblioteket: 18,30 Bibliotekspersonalen delar med sig av sina somrigaste boktips.

MÅNDAG 23 MAJ

Gymnasiets karnevaltåg

Rudenschöldskolan: 18 avgång

TORSDAG 26 MAJ

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta

TISDAG 30 MAJ

STF Lidköping

Vandring Blombergsleden/se Sigrid Storråda. Samling för samåkning kl 17:00. Visning Sigrid Storråda. Anmälan senast 27 maj till Torbjörn Börjesson 0767-955882 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931895.

ONSDAG 1 JUNI

Studentutspring

De la Gardiegymnasiet från kl 15.

TORSDAG 2 JUNI

Manskören Harmoni

Stadsträdgården, Dina-scenen: 19.30 Konsert.

FREDAG 3 JUNI

Studentbal

MÅNDAG 6 JUNI

Lilla Hjulafton

Bygdegårdsparken Saleby: 09-15 Bilutställning och försäljning. Arr: Saleby Bygdegårdsförening

Nationaldagsfirande

Stadsträdgården: 16

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

