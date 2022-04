Utökade tider för MC-körning på Kartåsen

Publicerad onsdag, 20 april 2022, 09:31 av Björn Smitterberg





På begäran av Lidköpings Motorcykelklubb har Miljö- och byggnämnden i Lidköping beslutat att tillåta utökad verksamhet på Motorstadion vid Kartåsen.

LMCK har utökat verksamheten och begärt att få utökad tid för detta, tillstånd för körtider och tävlingsdagar krävs enligt miljöbalken.

Nämnden har beslutat att ge tillstånd till fler tider under 2022. LMCK ansökte om permanent utökning, men nämnden vill pröva hur det går under 2022. LMCK har flera olika former av MC-körning i sin verksamhet, och vill bl a kunna ha träning och provkörning för nya förare.

Det konstateras i beslutet att LMCK skött verksamheten bra hittills sedan förra tillståndet gavs 2009. Och det är en av grunderna för beslutet som alltså kan tas upp till ny prövning nästa år, kanske för att permanentas. Klagomål från omgivningen på motorbuller från klubbens verksamhet är sällsynta.

