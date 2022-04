I morgon öppnar Rörstrands museum i ny skepnad

Publicerad tisdag, 12 april 2022

Nya utställningar berättar hur Rörstrandsandan skapade en framgångssaga.

I morgon öppnar Rörstrands nya museum i den gamla porslinsfabriken i Lidköping.

De nya utställningarna berättar historien om hur Rörstrand – en av Europas äldsta porslinsfabriker – blev det svenska porslinets kronjuvel och om hur kreativitet, kompetens och den speciella Rörstrandsandan banat väg för framgångarna.

– Vi kan utlova en stor generositet av både porslin, signaturer och arkivmaterial som kommer att väcka

många minnen till liv, säger My Johansson Dufva, VD för Rörstrand Museum.

Det är arkitekterna på Tove Alderin Studio (TAS) som formgett det nya museets rum och utställningar och återskapat den levande fabriksatmosfären i de anrika byggnaderna. Rörstrand har i mångt och mycket varit en skönhetsfabrik, en pulserande organism som genom ständig framåtrörelse, teknisk kompetens och kreativt mod sökt det fulländade, vita guldet – äkta porslin.

Fabriken grundades 1726 i Stockholm och växte under 200 år till en storindustri. Efter en period i Göteborg slogs produktionen på 1930-talet ihop med ALP (AB Lidköpings Porslinsfabrik) och flyttade till Lidköping och pågick här fram till 2005 då fabriken lades ner.

Samlingarna på Rörstrand Museum utgör idag en betydande del av den svenska designhistorien och de nya utställningarna visar såväl kända klassiker som nya, udda, överraskande och inte tidigare visade föremål och gods.

– Det har funnits en förväntan på att fler föremål ska visas. Därför kan vi nu utlova en stor generositet av både porslin, signaturer och arkivmaterial som kommer väcka många minnen till liv. Fabriken och människorna fascinerar många och i de nya utställningarna fokuserar vi på kvalitet och kreativitet i relation till massproduktionen, säger museets VD My Johansson Dufva.

Upplevelsen för museibesökaren startar redan i den nybyggda entrén med porlandet från Gunnar Nylunds fontän och lyfter den gamla fabriksmuren i tegel, som museet största föremål, på framträdande plats. Här har också museets voluminösa praktföremål placerats – fantastiska skrytpjäser som gestaltar fabrikens storhet, men då de effektfullt flankeras av en krossad urna symboliseras dessutom en sönderslagen fabriksera. Vidare genom utställningen gestaltas Rörstrands maskineri; rum för rum kommer besökaren närmare verktygen,

maskinerna, leran, färgerna, slitet och dammet. Och inte minst människorna – de som med sin kompetens och hängivenhet tillsammans skapade den omtalade Rörstrandsandan. Dessutom lyfts de oumbärliga konstnärer som genom decennierna satt prägel på varumärket; Carl-Erik Stålhane, Isaac Grunewald, Gunnar Nylund, Marianne Westman, Pia Törnell med flera. I det nya museet tillgängliggörs också skisser, filmer och bilder som skildrar arbetslivshistorien ur ett bredare perspektiv.

Efter renoveringen har museet dessutom utökats med en lokal för tillfälliga utställningar – Fajansen – för att

skapa nya besöksanledningar året runt. Under 2022 gästas Fajansen av två internationellt kända konstnärer;

Anton Alvarez (Under Pressure 13/5-7/8) och Anders Ruhwald (Ruhwald vs. Stålhane 19/8-23/10).

