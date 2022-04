Allt mer solel i Lidköping – men mindre ökning än i riket

Publicerad torsdag, 07 april 2022, 11:16 av Redaktionen

Fjolåret blev som väntat ett nytt rekordår för solcellsinstallationer i Sverige. Även i Lidköpings kommun ökade den installerade effekten, men långsammare takt än i riket. Det visar ny statistik från Energimyndigheten, som återges av tidskriften Sveriges Natur och nyhetstjänsten Newsworthy.

Under 2021 anslöts 2,5 megawatt ny solel till elnätet i Lidköpings kommun, en ökning med 32 procent jämfört med året innan.

Totalt finns nu 563 nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 10,4 megawatt i kommunen. Det skulle kunna motsvara, i runda tal, en elproduktion på någonstans mellan sju och nio procent av vad hushållen i Lidköping förbrukar per år. 1

Räknat per invånare finns det nu 257 watt solceller per person i kommunen, vilket kan jämföras med 153 watt per person i hela Västra Götalands län. Mest solel per invånare i länet hade Tanums kommun och mest i landet Skurups kommun.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Lidköping 13,9 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 9,0 i hela länet.