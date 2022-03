Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda har bjudit in till bokfest

Rackeby fornminnesförening bildades 1915.

2015 gav den ut sin första bok: 100 år i Rackeby och Skalunda i samband med 100-årsjubileet.

Nu är det dags för den andra boken och då har föreningen bytt namn till Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda.

Den nya boken har titeln Mer om livet i Rackeby och Skalunda förr och nu ”105-åringen”.

På omslaget ser man ett utdrag av den topografiska kartan från 1843.

På den hittar man namn som Rackeby, Skalunda, Degeberg, Gulleberg, Åker, Almeryd och Hunsala. Kyrkorna är markerade och skolhuset i Rackeby har också fått plats på kartan. Längst ut i väster kan man läsa namnet Hindens båk. (Bilden är klickbar till något större format.)

Markeringen ”105-åringen” i boktiteln berättar om svårigheterna med att få boken färdig. Det var meningen att boken skulle ha släppts 2020, när föreningen fyllde 105 år. Coronapandemin satte dock käppar i hjulet och det tog ytterligare några år att bli klar.

Skriftgruppen bakom boken har bestått av

– Inglill Ringblom

– Monica Rundqvist,

– Kerstin Hamberg,

– Jan Hamberg,

– Erling Joelsson,

– Agneta Berner och

– Per-Olof (Ola) Berner.

Nu är boken klar och bokfesten startar söndagen den 3 april 2022 kl 14.30 i bygdegården i Rackeby med följande program:

– Bubbel och snittar.

– Något om boken och dess innehåll.

– Minns ni Bonny Bernhardts, kåsören och underhållaren från Storegården i Skalunda?

– Musik med anknytning till gamla tider i Rackeby och Skalunda.

– Alf Johansson, Partille, berättar om hur han hittade sin släkt i Rackeby.

– Utställning med material från bokarbetet, bland annat drönarfotografier av Marcus Larsson, Storegården, Rackeby …

… men man vill gärna ha en föranmälan till föreningens ordförande Ann Marie Hjalmarsson på telefon 070-944 50 14 eller via annmariehjalmarsson@hotmail.com. Utrymmet är begränsat och det skall finnas tillräckligt med bubbel och snittar.

Boken är ett fullmatat dokument för alla som är intresserade av Rackebys och Skalundas historia. Många sidor i boken berättar om Storegården i Rackeby och om hur man levde i Rackeby förr i tiden. Man kan också bland annat läsa om holkekvarnen, sättevävnader, kommunalt vatten och avlopp, bingo i bygdegården och Nonnen och Degeberg. Edward Nonnen köpte Degeberg 1828 och han kom att på olika sätt påverka livet för bönderna i Rackeby och även för bönderna på andra håll i Sverige. Hans grav är den ståtligaste graven på kyrkogården i Rackeby.

Ett särskilt avsnitt i boken ägnas åt den för Rackeby och Skalunda gemensamma brudkronan från 1953 och bröllopsfirande under olika tider. I början på 1900-talet kom hovfotografen Werner Lindhe på sin Cyclonette med registreringsnummer R 63 – ett trehjuligt motorfordon – och fotograferade ett brudpar.

Man kan även läsa om Storegården och Glömstorps rote i Skalunda. Då handlar det bland annat om laga skiftet 1837 och om hur det blev med gårdar och torp efter detta skifte, men också om brännvinsbränning, Lunnabackavägen och stenyxan upphittad av Johan Hermansson. Dessutom berättas om Bonny Bernhardts, lantbrukaren Börje Johansson på Storegården i Skalunda. Han var en uppskattad underhållare och kåsör.

Det finns också mycket att läsa om anknytningen till Vänern och skärgården. Då berättar man bland annat om gamla skutor och andra fartyg, om skeppare och sjömanhus och om skärgårdsallmänningen och fiskerättigheter.

Som avslutning kan man läsa om Sandvik i Skalunda och de sista småbrukarna på Lagmanstorp.

Jag är själv inte född och uppvuxen i Rackeby, men på manssidan härstammar jag från Rackeby redan från 1600-talet och kanske ännu tidigare. Utöver mina egna artiklar i boken hittar jag korn av detta mitt släktskap i boken. Jag läser, att Karl Johansson tog över en bruksdel i Nedre Storegården. Han var gift med Maria Svensdotter från Gunnarsgården i Hunsala by. Hon var 4-männing med min farfars far Sven Johan Carlsson i Häggene. Och när jag läser, ”att man på 1960-talet kunde köra bil från Alméns och ända fram till Myggebo”, handlar det om Alméns på en av Olof Nilsgårdarna i Gulleberg. Maria Svensdotters son Axel Almén köpte gården 1915. Dessförinnan hade han tagit över arrendet i Nedre Storegården efter sin far. Om det existerar några barnbarn efter honom, så är de mina 7-männingar. Min farfars farfars farfars farfar Lars Olsson ägde för övrigt en av de andra Olof Nilsgårdarna i mitten av 1700-talet, en gård som gick i arv i släkten under många generationer framåt i tiden. Det finns förstås mycket mera att upptäcka i den nya boken Mer om livet i Rackeby och Skalunda förr och nu ”105-åringen”.

– Alf Johansson