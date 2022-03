ONSDAG 30 MARS

Föreläsning om Hornborgasjön

Stadsbiblioteket: 18,30 Kent-Ove Hvass tar oss med på en resa från istiden till dagens Hornborgasjön. Hur blev Hornborgasjön en av Europas finaste fågelsjöar och vad är det som gör Hornborgasjön så bra? Arrangör: Studiefrämjandet Skaraborg

Kållands-Råda hembygdsförening

Råda församlingshem: 19 årsmöte. Sedvanliga förhandlingar och kaffe. Välkomna /Styrelsen

N. Härene och Hovby bygdegårdsförening

Bygdegården: 19 Årsmöte. Fika. /styrelsen

Folkets Hus

11.00 Jag är Zlatan, 7 år

11.30 The Lost Daughter, 11 år

13.15 Tisdagsklubben, Barntillåten

14.15 Lamm, 15 år

16.00 Snöleoparden, Barntillåten

17.00 Licorice Pizza, Barntillåten

17.30 Röda Kvarn Jag är Zlatan, 7 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: Cosplay

19.45 Belfast, 11 år

19.45 Röda Kvarn Morbius, 15 år

TORSDAG 31 MARS

Infomöte om förskola o skola

Lidbeckska huset: 15,30-17,30 Lidköpings kommun söker personal för att hjälpa till med barn och ungdomar som flytt Ukraina och ordnar infomöte.

Klubb Maritim

Årsmöte 19.00. Anmälan om deltagande senast 28/3 till A Hedevik 076-0440597.

Strö Hembygdsförening

Tolsjö bygdegård: 19 Årsmöte i Strö Hembygdsförening Ta gärna med intresserade vänner och bekanta. Föreningen bjuder på kaffe och våfflor! Hjärtligt välkomna!

Kållandsö Hembygdsförening

Församlingshemmet Otterstad: 19 Årsmöte. Från kl 17 visas föreningens fotosamling. Ingrid Johnsson berättar om soldater på Kållandsö. Servering och lotteri. /styrelsen

Folkets Hus

17.00 The Lost Daughter, 11 år

18.00 Jag är Zlatan, 7 år

19.45 Ambulance, 15 år

20.15 Morbius, 15 år

FREDAG 1 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

14:00 Vi firar ”Skojardagen” med filmvisning och halva priset i fiket.

Golfmässa

Lundsbrunns GK och Lundsbrunn Resort & Spa

Tjejkväll

Rydénska Lundsbrunn: Tjejkväll med modevisning, livemusik och mat i Rydénska huset- Lundsbrunn. Boka: 0735-272130. Entréavgift, bordsplac.

Folkets Hus

10.00 Knattebio: Arne Alligator, Barntillåten

11.00 Den stora friheten, 15 år

11.30 Tisdagsklubben, Barntillåten

13.30 Drive My Car, Barntillåten

14.00 Hopper och jakten på mörkrets hamster, 7 år

16.15 Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

17.00 Elizabeth: A Portrait in Part(s), Barntillåten

18.00 Röda Kvarn Jag är Zlatan, 7 år

18.45 Sonic the Hedgehog 2 (eng. tal), 7 år

19.00 Ambulance, 15 år

20.15 Röda Kvarn Morbius, 15 år

LÖRDAG 2 APRIL

Dataspeltävlingar

E-sportcenter, Sockerbruket: 10-18 Nintendo Tournament day (super Smash Bros ultimate och Mario Kart 8 deluxe). Föranm för delt, till Lidköpings Dataförening.

Isshow

Ishallen: 13,30 och 16,30 Uppvisning av konståkning m m. Arr: Lidköpings Konståkningsklubb

Golfmässa

Lundsbrunns GK och Lundsbrunn Resort & Spa

Konsert

Stenhammarkyrkan: 17 Göteborgs Stråkoktett. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

Scenshow

Sparbanken Lidköping Arena: 1930 Magnus Carlsson; Från Barbados till Gamla stan.

Folkets Hus

14.00 Röda Kvarn The Batman, 15 år

15.00 Hopper och jakten på mörkrets hamster, 7 år

15.30 Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

17.00 Drive My Car, Barntillåten

17.30 Röda Kvarn Tisdagsklubben, Barntillåten

18.00 Sonic the Hedgehog 2 (eng. tal), 7 år

19.45 Röda Kvarn Morbius, 15 år

20.30 Jag är Zlatan, 7 år

20.30 Ambulance, 15 år

SÖNDAG 3 APRIL

Boksläpp – ny hembygdsbok

Rackeby Bygdegård: 14,30 Rackeby-Skalunda hembygdsförening har skrivit en ny hembygdsbok.

KK-allround

Boxningslokalen: 15 Årsmöte. Alla medlemmar och föräldrar är välkomna. Kaffe och fikabröd serveras. Kom och lyssna hur läget är med klubben och vad du kan hjälpa till med.

Folkets Hus

15.00 Sonic the Hedgehog 2 (sv. tal), 7 år

15.00 Röda Kvarn Kalles födelsedagsäventyr, Barntillåten

15.30 Hopper och jakten på mörkrets hamster, 7 år

17.00 Röda Kvarn Jag är Zlatan, 7 år

17.30 The Batman, 15 år

17.30 Licorice Pizza, Barntillåten

MÅNDAG 4 APRIL

Lidköpings Tekniska Förening

Motor Trend Traversgatan 16: 18 Årsmöte som inleds med presentation av företaget som besöks, kaffe. Anm delt via e-post info@lidtekniska.se eller tel/SMS 0733 626 090.

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

Folkets Hus

17.00 Jag är Zlatan, 7 år

17.30 Elizabeth: A Portrait in Part(s), Barntillåten

19.15 Sonic the Hedgehog 2 (eng. tal), 7 år

19.30 A Hero, 7 år

TISDAG 5 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

13:30 Fika och Må-bra-behandling. Föranmälan från 29/3.

Folkets Hus

16.15 A Hero, 7 år

17.30 Tisdagsklubben, Barntillåten

20.00 Den stora friheten, 15 år

ONSDAG 6 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

14:30 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

Föreläsning om personlig utveckling

Stadsbiblioteket: 18,30 En föreläsning som vänder sig till dig som vill vidare, utveckla sig själv och se nya möjligheter i livet. Föreläsare Göran Wallén. Arr ABF

Folkets Hus

11.00 Elizabeth: A Portrait in Part(s), Barntillåten

11.30 The Lost Daughter, 11 år

13.00 Tisdagsklubben, Barntillåten

14.15 Licorice Pizza, Barntillåten

15.15 Snöleoparden, Barntillåten

17.00 Belfast, 11 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: Brädspelskväll

17.30 Jag är Zlatan, 7 år

19.15 Drive My Car, Barntillåten

19.45 Morbius, 15 år

TORSDAG 7 APRIL

Näringslivet i Lidköping NiL

Eurofins: 7,30-10 studiebesök där Eurofins och Haga Ekonomi presenteras.

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:30 Musikcafé, klassisk musik med Elena Burnuchyan på fiol. Kakbuffé och kaffe 50 kr.

Biblioteket

Filmklubben som visar ett brett utbud av filmer i olika genrer, allt från odödliga klassiker till hyllade nutida rullar. Arrangör: Biblioteket och Studiefrämjandet Skaraborg

Folkets Hus

17.00 The Lost Daughter, 11 år

18.00 Konst på bio: Solrosor,

19.45 Licorice Pizza, Barntillåten

20.00 Sonic the Hedgehog 2 (eng. tal), 7 år

FREDAG 8 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

LÖRDAG 9 APRIL

Lidköpings Visfestival 2022

Röda Kvarn 14-19.

Hörselskadades förening

Källby pastoratsgård: 14 Årsmöte. Servering. Kenneth Holmström underhåller.

Konsert

Rackeby bygdegård: 16 Jukebox, en riktig nostalgitripp. Arr Lidköpings Teaterarrangörer. Biljetter på Tickster.

Spiken

Påskmarknad

SÖNDAG 10 APRIL

Spiken

Påskmarknad

Boksläpp och guidning

Lundsbrunns Brunnspaviljong: 10 guidning runt kulturbyggnaderna. 16 Boksläpp i bygdegården. ; Linnés Arvinge av Samuel Åhman



MÅNDAG 11 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Påskbingo, 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka

Föreläsning om Afghanistan

Stadsbiblioteket: 18,30 Om Svenska Afghanistankommittén och Läkare utan gränsers arbete i Afghanistan. Arrangör: FN-föreningen och Studiefrämjandet Skaraborg

TISDAG 12 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

14:00 Sjung med i vår kör Senior Singers!

ONSDAG 13 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

11:30 – 13:00 och 13:30-15:00 Påsklunch, föranmälan från 4/4. 0510-77 12 88

Bildvisning med Mats Alfredsson

Stadsbiblioteket: 18,30 Street – en attityd till Fotografi. Arr Studiefrämjandet Skaraborg och Lidköpings Fotoklubb

TORSDAG 14 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

15:00 SeniorCenter stänger kl.15:00 denna skärtorsdag!

FREDAG 15 APRIL . Långfredag

Påskmarknad

Rörstrand Center: 10-16.

LÖRDAG 16 APRIL. Påskafton

SÖNDAG 17 APRIL. Påskdagen

MÅNDAG 18 APRIL. Annandag påsk

Jazzkonsert

Hangelösa kyrka: 18 Peoria Jazzband. Entré 150:- (endast kontanter). Med stöd från Lidköpings kommun och Studiefrämjandet.

TISDAG 19 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

14:00-15:30 IT-Café med tema Easypark och QR-koder. Surfplattor finns att låna. Ingen föranmälan krävs.

ONSDAG 20 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

14:30 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

STF Lidköping – Vandring

Hällekis; 16:15 för samåkning Parkeringen, Hallgatan. Vandring i Hällekis, Sjöråsleden och besök på gamla oljekoken Gössäter, ca 5 km. Anmälan till Ingalill Sjöqvist 0733-931865 eller Torbjörn Börjesson 076-7955882

Resmål Rymden

Stadsbiblioteket: 18,30 Människans vistelse i rymden är full av fantastiska prestationer och hissnande dramatik. Rymdexperten Ulf Berggren berättar om hur man tidigare besökte månen och hur man idag bor och arbetar på den internationella rymdstationen.

TORSDAG 21 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

11:20 Sopplunch med bio. Soppa på SeniorCenter därefter filmen ”Jag är Zlatan” på Folkets Hus. 120 kr, betalas kontant på SeniorCenter senast 18 april. Föranmälan, max 2 biljetter/person från 6 april 0510-77 12 88

FREDAG 22 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:00-12:00 iPad-kurs för nybörjare. Surfplattor finns att låna. 3 tillfällen (22, 29 april och 6 maj) Föranmälan krävs. Ring 0510-77 00 50 Plats: Biblioteket.

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

LÖRDAG 23 APRIL

STF Lidköping – Vandring

Flämsjön runt: samling kl 9för samåkning parkeringen, Hallgatan. Vandring runt Flämsjön, ca 9 km. Anmälan till Lennart Andersson 0703-655727 eller Inger Alteryd 0703-380389

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Hägersten á Capella. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

SÖNDAG 24 APRIL

MÅNDAG 25 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

TISDAG 26 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:30-14:30 Tipspromenad med ”Gofika”. Gå en tipspromenad (välj 500 meter eller 3 km) och ta chansen att vinna fina priser. Njut av en gofika före eller efter promenaden.

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Träff kring din digitala teknik. Plats: Biblioteket.

14:00 Sjung med i vår kör Senior Singers!

ONSDAG 27 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:30 Valborgsfirande med sång och vårtal. Kaffe och tårta 40 kr.

Författarkväll

Stadsbiblioteket: 19 Mats Jonsson, norrländsk författare till flera romaner bl a om samerna.

TORSDAG 28 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:30 Valborgsfirande med sång och vårtal. Kaffe och tårta 40 kr.

FREDAG 29 APRIL

SeniorCenter Målargatan 22

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

LÖRDAG 30 APRIL

TISDAG 3 MAJ

STF Lidköping – Tågresa, vandring

Resecentrum: 07,45 Tågresa Lidköping-Uddevalla, vandring till Gustavsberg, ca 10 km. Anmälan till Lennart Andersson 0703-655727 eller Lennart Strandhag 07-7154301

ONSDAG 4 MAJ

Mänskliga rättigheter i Belarus

Stadsbiblioteket: 17,30 Vera Stremkovskaya är författare med bakgrund som advokat för mänskliga rättigheter i Belarus. Hon kommer hit och berättar sin egen historia. Arr FN-föreningen och Studiefrämjandet Skaraborg

TORSDAG 5 MAJ

Biblioteket

Filmklubben som visar ett brett utbud av filmer i olika genrer, allt från odödliga klassiker till hyllade nutida rullar. Arrangör: Biblioteket och Studiefrämjandet Skaraborg

FREDAG 6 MAJ

Lidköpings Arena

Konsert: 17 Arenakalaset med bl a Stiftelsen, Petra Marklund, Hoffmaestro och Kaliffa.

Konsert

Folkets Hus: 19 Lena Willemark, Anders Jormin och Karin Nakagawa. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

LÖRDAG 7 MAJ

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Unga körer från Göteborgs domkyrka. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

ONSDAG 11 MAJ

STF Lidköping

Vandra Kärringleden runt Jämnesjön. Samling för samåkning kl 17:00. Anmälan senast 8 maj till Gun Andersson 076-1428230 eller Daniel Jormeus 070-5268392. Ta med matsäck.

MÅNDAG 16 MAJ

STF Lidköping

Fågelvandring vis Hornborgasjön. Ornitolog Jonas Lind. Samling för samåkning kl 19:00. Anmälan senast 13 maj till Inger Alteryd 0703-380389 eller Maria Albinsson 0705-138072. Tag med matsäck.

ONSDAG 18 MAJ

Böcker för hängmattan

Stadsbiblioteket: 18,30 Bibliotekspersonalen delar med sig av sina somrigaste boktips.

MÅNDAG 23 MAJ

Gymnasiets karnevaltåg

Rudenschöldskolan: 18 avgång

TORSDAG 26 MAJ

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta

TISDAG 30 MAJ

STF Lidköping

Vandring Blombergsleden/se Sigrid Storråda. Samling för samåkning kl 17:00. Visning Sigrid Storråda. Anmälan senast 27 maj till Torbjörn Börjesson 0767-955882 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931895.

ONSDAG 1 JUNI

Studentutspring

De la Gardiegymnasiet från kl 15.

FREDAG 3 JUNI

Studentbal

SÖNDAG 14 AUGUSTI

Hundutstställning

Hagavallen. 9-16 Arr Skaraborgs Dreverklubb.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

