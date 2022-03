Regionen satsar 133 miljoner på sjukvårdslöner

tisdag, 29 mars 2022

Kraftig lönesatsning riktas mot dygnet-runt-vården – sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i fokus

I dag har regionstyrelsen, efter förslag från GrönBlå Samverkan, fattat beslut om att avsätta 133 miljoner kronor i en särskild lönesatsning. Från och med 1 maj 2022 kommer den att förstärka den redan sedan tidigare beslutade lönesatsningen. Det är en extra satsning riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård. Satsningen kommer att utökas till 200 miljoner under 2023.

– Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för Västra Götalandsregionen. Covid-19 pandemin har inneburit och innebär fortsatt stora påfrestningar och ökad arbetsbelastning för många medarbetare, speciellt inom sjukvården. Möjligheten till en god löneutveckling är en förutsättning för att stärka arbetet med kompetensförsörjning. Vi har gjort mycket, men mer behövs. Därför tidigarelägger vi nu denna kommande budgetsatsning, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

– Vi behöver långsiktigt säkra bemanningen, skapa en hållbar arbetssituation samt öka attraktionskraften och viljan att jobba i dygnet-runt-vården. Därför genomför vi nu en särskild lönesatsning riktad mot sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, säger Pär Lundqvist (L), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

GrönBlå Samverkan har under de senaste åren höjt OB-ersättningen under nätter och helger och avsatt 700 mnkr i särskild lönesatsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner under tre år, 2022 till 2024. Den nya satsningen är en del av GrönBlå Samverkans kommande budget för 2023 och satsningen tidigareläggs med finansiering från moderförvaltningen.