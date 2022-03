Om Vänern och väntade fartyg

Publicerad fredag, 18 mars 2022, 11:18 av Björn Smitterberg

Vänerns nivå var på fredagens morgon 44,48 meter, vilket är 7 centimeter under det normala för mars. Det är 38 centimeter över referensytan.

Till Lidköpings hamn väntas:

På lördag ”Åland” med last från Rostock,

På söndag ”Jolie” med last från Klaipeda,

På måndag ”Hohe Bank” med last från Aviles,

På tprsdag ”Rix Partner” som kommer närmast från Kristinehamn.