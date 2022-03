”Jag är Zlatan!” på Folkets Hus

Publicerad fredag, 18 mars 2022, 08:47 av Redaktionen

Här är presentation av de nya filmerna på Folkets Hus kommande dagar.

Jag är Zlatan

En sann underdogberättelse om killen från Rosengård som inte hade något men som fick allt. Med talang, med hårt arbete och trots motgångar vågade han tro på sig själv och sin livsdröm.

Skådespelare/medverkande: Dominic Bajraktari Andersson, Granit Rushiti, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, Selma Mesanovic

Längd: 1 tim 42 min

Åldersgräns: 7 år (barntillåten i vuxens sällskap)

Trailer

Licorice Pizza

Romantiskt och roligt är rätt förväntningar när vi får följa med Alana Kane och Gary Valentine när de växer upp och blir kära i varandra i San Fernando Valley år 1973.

Språk: Engelska, japanska, spanska – svensk text

Längd: 2 tim 14 min

Åldersgräns: Barntillåten

Trailer

Snöleoparden

Högt upp bland Tibets bergsmassiv finns ett djurliv som få har sett och dokumenterat. Till denna oländiga trakt beger sig dokumentärfilmaren Marie Amiguet tillsammans med Vincent Munier, en av världens främsta naturfotografer, och författaren Sylvain Tesson. Målet är att med egna ögon få se och fotografera snöleoparden, ett av världens mest sällsynta kattdjur. Det blir en både äventyrlig och kontemplativ resa.

Språk: Franska – svensk text

Regissör: Marie Amiguet, Vincent Munier

Längd: 1 tim 36 min

Åldersgräns: Barntillåten

Trailer

Extra måndagsbio: The Hill Where Lionesses Roar

Fralla och film är grejen på måndagar. Mitt bland bergen i Kosovo lever tre oskiljaktiga vänner: Li, Jeta och Qe. De är uttråkade och rastlösa men förhoppningsfulla om att bli antagna till universitetet. Deras hjärtan pulserar av drömmar, men varje artär känns som om den leder till en återvändsgränd. När de inte kommer in på universitetet och ser sina drömmar krossas ännu en gång, bestämmer vännerna sig för att bilda ett gäng. Upprymda av den nyvunna känslan av frihet planerar trion att hämnas och att en gång för alla slå sig fria från sin hembys bojor.

Språk: Albanska – svensk text

Filmstart kl. 17.30. Frallfika finns från kl. 16.30 och ingår i biljettpriset.

Längd: 1 tim 24 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Trailer

Knattebio: Alfons och den hemlige Mållgan

18 mars kl. 10. Bio för de allra minsta. Varje fredag från och med 18 mars väntar knattebio där barnvagnar och myror i brallan är tillåtna. Först ut är Alfons och den hemlige Mållgan. Mållgan är Alfons hemlige vän. Så hemlig att bara Alfons kan se honom! Mållgan kommer så fort Alfons vill. Men ibland blir pappa väldigt trött på Mållgan. God natt, Alfons Åberg Alfons är fyra år och vill inte sova. Han är både törstig, kissnödig och vill att pappa ska läsa en saga till. Vem spökar, Alfons Åberg? ”Så klart att det inte finns några spöken”, säger Alfons. Det finns inga monster och mystiska marsmän heller. Men ibland glömmer Alfons det. Regi: Tomas Alfredson Påhittat, skrivet och ritat av Gunilla Bergström Berättarröst: Jonas Karlsson

Pris: 40 kr

Längd: 36 min

Program dag för dag 18-24 mars

Fredag

10.00 Knattebio: Alfons Åberg och hemlige Mållgan

11.00 Tisdagsklubben

12.00 The Lost Daughter

13.15 Belfast,

14.45 Snöleoparden

15.30 Lamm

17.00 Tisdagsklubben

18.00 Licorice Pizza

18.00 The Batman, på Röda Kvarn

19.15 Jag är Zlatan

Lördag

15.00 Lidköpings Filmstudio: Ash Is Purest White

16.30 Bandyfinal på Röda Kvarn

18.00 The Batman

19.15 Jag är Zlatan

19.45 Uncharted på Röda Kvarn

Söndag

14.15 Sing 2

14.45 Snöleoparden

15.00 Tisdagsklubben på Röda Kvarn

16.45 The Lost Daughter

17.00 The Batman

17.15 Jag är Zlatan på Röda Kvarn

19.30 Licorice Pizza

Måndag

17.30 Måndagsbio: The Hill Where Lionesses Roar Frallfika från kl. 16.30 ingår

18.15 The Batman

19.30 Lamm

Tisdag

17.30 Tisdagsklubben

18.00 Jag är Zlatan

19.45 Paris 13:e arrondissement

Onsdag

11.00 Jag är Zlatan

11.30 The Lost Daughter

13.15 Tisdagsklubben

14.15 Lamm

16.00 Snöleoparden

17.00 Belfast

17.00 Geek Academy: Brädspelskväll

18.15 The Batman

19.15 Jag är Zlatan

Torsdag

17.00 The Hill Where Lionesses Roar

18.00 The Batman

19.00 Uncharted

Biljetter

Material från Folkets Hus.