Visar film för Ukraina

Publicerad torsdag, 03 mars 2022, 13:05 av Redaktionen

Folkets Hus i Lidköping kommer i samarbete med Göteborgs Filmfestival och som stöd för Voices of Children visa en film inspelad i en fattig del av Östra Ukraina. Föreställningen är gratis men man hoppas på gåvor från besökarna.

A House Made of Splinters

Se filmen på lördag och stöd Voices of Childrens arbete för krigsdrabbade barn i Ukraina.

I ett krigsdrabbat och fattigt hörn av östra Ukraina där missbruk och misär kastar en lång skugga, finns en fristad för barn att tillfälligt komma bort från sina föräldrar. A House Made of Splinters följer tre barn som väntar på sitt öde. Kommer de att återvända till föräldrarna eller flytta till ett nytt hem? Under tiden på barnhemmet skapar en grupp engagerade socialarbetare små stunder av glädje och andrum från en nästan förlorad barndom.

Filmskaparen Simon Lereng Wilmonts nya film är en uppföljning av den hyllade Olegs barndom (The Distant Barking of Dogs), och ger en unik inblick i hur kriget påverkar de mest utsatta. A House Made of Splinters är ett hjärtskärnade porträtt av en hoppfull plats fylld av omsorg, stöd och förtroende för en grupp barn som är i desperat behov av mer. Föreställningen ges i samarbete med Folkets bio och Göteborg Film Festival.