Utbilda dig för vattenskoter, men gamla meriter kan duga

Publicerad onsdag, 02 mars 2022, 15:40 av Redaktionen

Den 1 maj träder det nya kravet på förarbevis för vattenskoter i kraft. Därmed är det hög tid att planera in utbildningen för den som vill köra vattenskoter i sommar. Men det går också bra att ansöka om förarbeviset på gamla meriter till sjöss.

Just nu råder febril aktivitet på Transportstyrelsen på vattenskoterfronten. Ansökningarna om det nya förarbeviset för vattenskoter strömmar in och myndigheten kraftsamlar för att kunna handlägga ärendena så fort som möjligt. Det inkommer ungefär 200 ansökningar per dag och toppnoteringen är 285 stycken på en dag.

Förarbeviset kommer att vara tillgängligt i mobilapp för den som godkänns.