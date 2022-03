FREDAG 4 MARS

SeniorCenter

13:00-15:30 Mötesplatsen öppen för samvaro och fikaförsäljning.

Folkets Hus

11.00 Ur spår, Barntillåten

11.30 Belfast, 11 år

13.45 C’mon C’mon, Barntillåten

14.30 The Batman, 15 år

16.15 Så jävla easy going, Barntillåten

18.00 The Batman, 15 år

18.00 Röda Kvarn Tisdagsklubben, Barntillåten

18.30 The Lost Daughter, 11 år

20.15 Röda Kvarn Uncharted, 11 år



LÖRDAG 5 MARS

Lunchjazz

Sockerfabriken: 12 West Jazz från Göteborg. Entré 200:- inkl. mat, exkl. dryck. Bokning tel. 070-9900909 (helst med SMS).

Arr Föreningen Jazzkatten och Sockerfabriken med stöd från Lidköpings kommun samt Studiefrämjandet.

Konsert

S:t Nicolai kyrka: Karlsson Barock. Arr Lidköpings konsertförening och Svenska kyrkan. Entré vuxna 150:-

Folkets Hus

14.30 Så jävla easy going, Barntillåten

15.00 Lidköpings Filmstudio: Tryffeljägarna från Piemonte

15.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

16.30 C’mon C’mon, Barntillåten

17.15 Tisdagsklubben, Barntillåten

17.30 Röda Kvarn Uncharted, 11 år

19.00 Belfast, 11 år

19.30 The Batman, 15 år

21.15 Jackass Forever, Otextad. 11 år-

SÖNDAG 6 MARS

Operaföreställning

Esplanadteatern: 17 Gästspel av Göteborgsoperan som ger föreställningen Champagnetårer. Arr Lidköpings Teaterarrangörer, biljetter på Tickster.

Folkets Hus

15.00 Röda Kvarn Viljas äventyr, 7 år

16.30 Sing 2, 7 år

17.00 The Batman, 15 år

17.00 Röda Kvarn Tisdagsklubben, Barntillåten

19.00 De oskyldiga, 15 år

MÅNDAG 7 MARS

SeniorCenter

8:30 Mötesplatsen öppnar och har från och med nu öppet vardagar 8:30-16:00 med aktiviter och lunchservering.

8:30-16:00 Semlor serveras i fiket

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

Hasslösa Hembygdsförening

Missionshuset: 18,30 Årsmöte. Gamla och nya medlemmar välkomna.

Lidköpings Jaktskytteklubb

Rådåsgården: 19 årsmöte

Folkets Hus

18.00 The Batman, 15 år

18.30 Uncharted, 11 år

TISDAG 8 MARS

SeniorCenter

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

Örslösabygdens pensionärsförening

Pingstkyrkan: 14 Mötesförhandlingar och fika. Polisen informerar om bedrägeri mot äldre.

STF Lidköping

18: Biodling. Cecilia Waern berättar. Anmälan till Maria Albinsson 0705-138072 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931865

Folkets Hus

17.00 Clara Sola, 11 år

17.30 Tisdagsklubben, Barntillåten

19.30 The Lost Daughter, 11 år

20.00 Jackass Forever, Otextad, 11 år

ONSDAG 9 MARS

SeniorCenter

14:30 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

SSW

Klubblokalen: 18,30 Filmafton med återblick SSW 20 år tillbaka. Fika.

Folkets Hus

11.00 Tisdagsklubben, Barntillåten

11.30 Ur spår, Barntillåten

13.30 Döden på Nilen, 11 år

14.00 Parallella mödrar, 11 år

16.15 Tisdagsklubben, Barntillåten

17.00 C’mon C’mon, Barntillåten

17.30 Gillastugan Geek Academy: Nördcrafting

18.30 The Batman, 15 år

19.30 Belfast, 11 år TORSDAG 10 MARS SeniorCenter

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

14:30 Tulpanfrossa. Florist visar hur man binder buketter och lottar ut. Räksmörgås, dryck, kaffe och kaka 80kr. Föranmälan till 0510-77 12 88 Företagarlunch

Sockerfabriken: 11,45-13,45 Företagarmingel med måltid. Därefter företagsbesök. Arr Näringslivsenheten, Lidköpings kommun Folkets Hus

18.00 Konst på bio: Den danske samlaren, 140 kr

18.30 Döden på Nilen, 11 år

20.00 Tisdagsklubben, Barntillåten FREDAG 11 MARS SeniorCenter

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen. Saleby Hembygdsförening

Härjevads bygdegård: 19 Årsmöte. Kaffe. Kurt Svensson kåserar med bilder. LÖRDAG 12 MARS SÖNDAG 13 MARS Rackeby

Bygdegården: 15 Rackeby-Skalunda Bygdegårdsförening årsmöte. 16 Fornminnesföreningen Rackeby-Skalunda årsmöte. Fika m m. MÅNDAG 14 MARS SeniorCenter

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Modevisning och klädförsäljning. Senior Shop. Vinninga PRO

Tolsjö bygdegård: 13,30 Månadsmöte TISDAG 15 MARS Meken-Minnet och Mekens Pensionärsförening

Meken.minnet 09: Årsmöten SeniorCenter

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

14:00-15:30 IT-Café. Vad är att ”Googla” och hur gör man? Föreläsning och prova på. Surfplattor finns att låna. ONSDAG 16 MARS SeniorCenter

14:30 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol. Föreläsning om Stockholmsutställningen 1930

Stadsbiblioteket: 18,30 Historieskribenten Nils Hjort berättar om nyheter, konflikter och skönhet på en av Sveriges viktigaste utställningar. Arrangör: Medborgarskolan TORSDAG 17 MARS SeniorCenter

9:00-11:30 Digital hanDledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

16:30 Musikcafé ”En eftermiddag med Elvis” Hamburgare, dryck, kaffe och kaka 80kr. Föranmälan till 0510-77 12 88 Trässbergs BK

Trässbergsvallen: 18 Årsmöte. St Patricks day, Quilty

Biblioteket: 19 Ett saltstänkt och tjärdoftande konsertprogram av irländska och skotska folkvisor med Atlanten som fond. FREDAG 18 MARS SeniorCenter

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen. MÅNDAG 21 MARS SeniorCenter

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:00 Teater med Värmeverket från projektet Teaterfiket. Om gatunamn i Lidköping

Stadsbiblioteket: 18,30 Gatorna berättar om staden. Lyssnar man noga kan man höra ropen eka genom staden. Föreläsare: Lars Göran Nilsson från Vänermuseet. Arrangör: Studiefrämjandet Skaraborg Spikens Båtsällskap

Otterstads församlingshem: 19 Årsmöte TISDAG 22 MARS SeniorCenter

10:15 Balans & Styrka. Sittande och stående övningar med redskap.

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Medtag din teknik och ställ frågor och inspireras av den moderna vardagstekniken! Ingen föranmälan. Plats: Biblioteksscenen ONSDAG 23 MARS SeniorCenter

14:00-15:30 Kurs: Lär känna din mobiltelefon. 3 tillfällen x 90 min.

Mer info och föranmälan till 0510-77 17 75

14:30 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol. Författarkväll med Frida Boisen

Stadsbiblioteket: 19 Möt mediepersonligheten Frida Boisen som denna kväll berättar om sina starka, självbiografiska romaner. Arrangör: Biblioteket och Studiefrämjandet Skaraborg TORSDAG 24 MARS SeniorCenter

9:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

10:00-12:00 Drop In hos Syn- & Hörselinstruktören. Ingen föranmälan.

11:20 Sopplunch med bio. Soppa på SeniorCenter därefter filmen ”Tisdagsklubben” på Folkets Hus. 120 kr, betalas kontant på SeniorCenter senast 19 mars. Föranmälan, max 2 biljetter/person från 7 mars 0510-77 12 88 M Sverige lokalklubb Skaraborg

Kinnekulle Ring: 18 Årsmöte och riskutbildning. Anm delt till jacqueline.tjallman@gmail.com. FREDAG 25 MARS SeniorCenter

10:15 Cirkelass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen. LÖRDAG 26 MARS Lundsbrunn – Byadag

Program

Kl.10:00-12:00

Upplevelsevandring till företag. Här får bybor titta in i olika verksamheter och prata med representanter för företagen.

Kl.10.00-13:30 Speakers Corner i Bygdegården. Här berättar Mikael Lundgren, om projekt Hållbar platsutveckling. Bybor kan lämna synpunkter om Lundsbrunn.

Kl.11:00-12:00 håller Po Tidholm, journalist och författare, ett seminarium i bygdegården om landsbygdens utmaningar.

Kl.12:00-14:00 Möjlighet att fritt pröva olika aktiviteter som padel, gym, golf och discgolf.

Kl.15:00-17:00 Byadagen avslutas i Brunnssalongen med panelsamtal och en sammanfattning av vad som framkommit under dagen. Kl. 19.00- Sent: After Byadag, Trubadur och middag på Lundsbrunns Resort & Spa Earth our

Stenportsgatan: 18 Fackeldans utanför Biblioteket. Lidköpings Folkdansgille SÖNDAG 27 MARS Lavads Bygdegårdsförening

Bygdegården 18: Årsmöte, fika. MÅNDAG 28 MARS SeniorCenter

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan TISDAG 29 MARS ONSDAG 30 MARS Föreläsning om Hornborgasjön

Stadsbiblioteket: 18,30 Kent-Ove Hvass tar oss med på en resa från istiden till dagens Hornborgasjön. Hur blev Hornborgasjön en av Europas finaste fågelsjöar och vad är det som gör Hornborgasjön så bra? Arrangör: Studiefrämjandet Skaraborg TORSDAG 31 MARS Klubb Maritim

Årsmöte 19.00. Anmälan om deltagande senast 28/3 till A Hedevik 076-0440597. LÖRDAG 2 APRIL Konsert

Stenhammarkyrkan: 17 Göteborgs Stråkoktett. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:- Scenshow

Sparbanken Lidköping Arena: 1930 Magnus Carlsson; Från Barbados till Gamla stan. ONSDAG 6 APRIL Föreläsning om personlig utveckling

Stadsbiblioteket: 18,30 En föreläsning som vänder sig till dig som vill vidare, utveckla sig själv och se nya möjligheter i livet. Föreläsare Göran Wallén. Arr ABF TORSDAG 7 APRIL Biblioteket

Filmklubben som visar ett brett utbud av filmer i olika genrer, allt från odödliga klassiker till hyllade nutida rullar. Arrangör: Biblioteket och Studiefrämjandet Skaraborg SÖNDAG 10 APRIL Boksläpp och guidning

Lundsbrunns Brunnspaviljong: 10 guidning runt kulturbyggnaderna. 16 Boksläpp i bygdegården. ; Linnés Arvinge av Samuel Åhman

MÅNDAG 11 APRIL Föreläsning om Afghanistan

Stadsbiblioteket: 18,30 Om Svenska Afghanistankommittén och Läkare utan gränsers arbete i Afghanistan. Arrangör: FN-föreningen och Studiefrämjandet Skaraborg ONSDAG 13 APRIL Bildvisning med Mats Alfredsson

Stadsbiblioteket: 18,30 Street – en attityd till Fotografi. Arr Studiefrämjandet Skaraborg och Lidköpings Fotoklubb MÅNDAG 18 APRIL Jazzkonsert

Hangelösa kyrka: 18 Peoria Jazzband. Entré 150:- (endast kontanter). Med stöd från Lidköpings kommun och Studiefrämjandet. ONSDAG 20 APRIL STF Lidköping – Vandring

Hällekis; 16:15 för samåkning Parkeringen, Hallgatan. Vandring i Hällekis, Sjöråsleden och besök på gamla oljekoken Gössäter, ca 5 km. Anmälan till Ingalill Sjöqvist 0733-931865 eller Torbjörn Börjesson 076-7955882 Resmål Rymden

Stadsbiblioteket: 18,30 Människans vistelse i rymden är full av fantastiska prestationer och hissnande dramatik. Rymdexperten Ulf Berggren berättar om hur man tidigare besökte månen och hur man idag bor och arbetar på den internationella rymdstationen. LÖRDAG 23 APRIL STF Lidköping – Vandring

Flämsjön runt: samling kl 9för samåkning parkeringen, Hallgatan. Vandring runt Flämsjön, ca 9 km. Anmälan till Lennart Andersson 0703-655727 eller Inger Alteryd 0703-380389 Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Hägersten á Capella. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:- ONSDAG 28 APRIL Författarkväll

Stadsbiblioteket: 19 Mats Jonsson, norrländsk författare till flera romaner bl a om samerna. TISDAG 3 MAJ STF Lidköping – Tågresa, vandring

Resecentrum: 07,45 Tågresa Lidköping-Uddevalla, vandring till Gustavsberg, ca 10 km. Anmälan till Lennart Andersson 0703-655727 eller Lennart Strandhag 07-7154301 ONSDAG 4 MAJ Mänskliga rättigheter i Belarus

Stadsbiblioteket: 17,30 Vera Stremkovskaya är författare med bakgrund som advokat för mänskliga rättigheter i Belarus. Hon kommer hit och berättar sin egen historia. Arr FN-föreningen och Studiefrämjandet Skaraborg TORSDAG 5 MAJ Biblioteket

Filmklubben som visar ett brett utbud av filmer i olika genrer, allt från odödliga klassiker till hyllade nutida rullar. Arrangör: Biblioteket och Studiefrämjandet Skaraborg FREDAG 6 MAJ Konsert

Folkets Hus: 19 Lena Willemark, Anders Jormin och Karin Nakagawa. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:- LÖRDAG 7 MAJ Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Unga körer från Göteborgs domkyrka. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:- ONSDAG 18 MAJ Böcker för hängmattan

Stadsbiblioteket: 18,30 Bibliotekspersonalen delar med sig av sina somrigaste boktips. TORSDAG 26 MAJ Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta Skriv ut artikel Tillbaka till framsidan

/*?>*/?>