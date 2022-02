Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: stolar, takbox, solskydd, golf-set

Publicerad måndag, 28 februari 2022, 08:15 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

27 februari

Säljes

Stolar

Klädda björkstolar 2+2, handgjorda av möbelsnickare på 50-talet. Arvegods, sparsamt använda, jättefint skick. 400:-/st, alla för 1400:-. Tel: 073 0510 641. Finns i Lidköping.

Säljes

Takbox

Thule Ocean 100. L 142, B 104, H 37. Rymmer 4 resväskor/snowboards med skor. Lastbågarna för bil utan rails, justerbara i längd, använd till Toyota Corolla och Auris tidigare modeller. Nypris 4000kr nu 1300kr.

0730 510 641 i Lidköping.

Säljes

Solskydd

Solarplexus solskydd för hund i bil, lätt monterad, 5 mm plexiglas som eliminerar ca 90% av solvärmen. Passar till Toyota Auris 5-dörrars 2012-2017. Nypris 800kr, nu 350kr.

0730 510 641 i Lidköping.

25 februari

Säljes

Golf-set

Herr. Komplett höger. Mycket fint skick. Pris 2.300 kr.

070-9207 726. Finns i Lidköping.

24 februari

Säljes

TV-bänk

i ett mörkt träslag, 87 cm lång och 61 hög. Dörr och öppna hyllor. 200:-, ta med hämthjälp.

23 februari

Säljes

Assietter

10 st vita assietter Hackefors fint skick 140:-

tel 070 670 4952. Finns I Lidköping

22 februari

Säljes

Bäddsoffa

röd-svart bredd 212cm, djup 90cm, höjd 82cm Pris 1800kr

0709-150937

21 februari

Säljes

Bil

Renault Clio 1,2 Eco2 Flex Fuel -09. 8800 mil. Nyservad Fin och billig bil, årsskatt 668:-, bränsleförbrukning ca 0,5 L/mil Pris : 39500:-Tel. 0708 247 916

Säljes

vit gungstol

finns i lidk. 500:- kont.

0705 212 265

Säljes

Skrivmaskin

Adler Junior med låda 600:- kont.

0705 212 265 finns i Lidk.

Säljes

Väggplåtar

Bredd 90cm Höjd 35-60 cm Passar till Elfaskenor Pris 15-25 kr/st

0706464223

18 februari

Säljes

Hundmat

Hill’s hundmat för känslig mage. 12 kg. Oöppnad. Inköpt dec-21. Nypris 800-900 kr. Säljes för 500 kr.

16 februari

Köpes

Enkel Barnkärra

Säljes

TV

Panasonic 42. Pris 500kr

Tel:0705 413 340.

15 februari

Säljes

Syskonbarnvagn

Emmaljunga double Viking 735 Ingår två sittdelar två regnskydd och en liggdel (inkl sol/insektsskydd). I absolut nyskick. 8000 kr. Finns i Skåne men kan tas till Lidköping efter helgen eller senare

Säljes

Hörnsoffa

700 kr

Säljes

Morgonrock

i bomullsfrotté Storlek M 38/40 Aldrig använd bara provad. Pris: 200kr

Säljes

Stolar

4 st 125kr/st

14 februari

Säljes

snickarbänk

1200:- kont. i Lidk.

Säljes

Sängöverkast

till dubbelsäng 260×260 cm Nyskick Pris:250kr

Tel:070-3580656

12 februari

Säljes

Glasbord

2 jättefina Ett soffbord 135×80 cm och ett likadant hörnbord 65×65 cm, båda höjd 52 cm. 750:- Finns i Lidköping

070-5560 785

11 februari

Säljes

Källsortering med utdrag

3 hinkar 2×12 liter och 1×7 liter samt 1 lock. 150:-

Fäste för dörrmontering av 1 hink.

Säljes

Dörrhandtag

5 dörrhandtag. 4 nyckelbrickor och 1 toalettvrede. Pris: 150kr

070-358 0656

10 februari

Säljes

Korgstol

med dyna. Brun med blå och svarta ränder. Mått: B: 56 H: 94 D: 60 Säljes för 150 kr

8 februari

Till salu

Frukost-TV

21″ Grundig digital HD inkl. konsol, finns i Lidk. kont. 550:-

0705 212 265

Säljes

Taklampa

200 kr

0706 857 408

Säljes

Bordslampa

200 kr

0706 857 408

7 februari

Säljes

Viktoriaservis

från fyrklövern. Felfri. 6 st av varje. 300 kr

Säljes

Sängöverkast

till Dubbelsäng (Svanefors) 500 kr.

Tel 070 6067269

Säljes

Teckning

Blyertsteckning inramad svart passepartout glas o ram sankt benhardsvalp. 250:- finns I Lidköping konstnär I. Gustavzon.

tel 0706 704 952

5 februari

Sökes

Lägenhet

Ensamstående kvinna 55+ söker lägenhet i Lidköping. Krav är att den är i bra skick. Jag är djur- och rökfri, har ordnad ekonomi, är tyst och lugn. Första kontakt sker via email. Skriv vad du har för något att erbjuda så talas vi vid om det är intressant för mig.

email: birjon.email at gmail.com

2 februari

Säljes

Gamla flaskor

Pris 200 kr

0767 868697

1 februari

Säljes

Sängram

med tillhörande nattduksbord. Fin i körsbärsträ 180×200 med 2 tillhörande nattduksbord till, finns i Lidköping. Pris 4.000 kr

0706 114 882

31 januari

Säljes

Målning

Oljemålning snöstorm! Sign I Gustavzon. Finns I Lidköping 350:-

tel 070 670 4952