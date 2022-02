Biblioteket återupptar föreläsningskvällar

Här är vårens program

Publicerad måndag, 28 februari 2022, 16:59 av Redaktionen

Efter att pandemin under ett par år fullständigt saboterat det mesta av kulturlivet i Lidköping börjar Stadsbiblioteket återstarta.

Frida Boisen – en av författarna som bokat resa till Lidköping.

Helene Nilsson är kulturproducent vid Lidköpings kommun och hon skriver:

Vårens program på Lidköpings bibliotek bjuder på allt från spännande författarbesök, föreläsningar, film- och musikkvällar. Programplaneringen är ett samarbete mellan Bibliotek, konst och kultur, Studieförbunden och föreningslivet.

Efter att restriktionerna har släppt finns det ett uppdämt behov av mötesplatser, inte minst på en kulturmötesplats som biblioteket. Känns fantastiskt härligt och nästan lite lyxigt att efter nästan två år av pandemi äntligen kunna erbjuda spännande kulturmöten på biblioteket igen.

Programmet har fyllts på snabbt och det är en vild blandning av olika genrer. Bland annat får vi på St. Patricks ‘Day smaka på ett saltstänkt och tjärdoftande konsertprogram av irländska och skotska folkvisor, när Quilty gästar biblioteket.

Biblioteket besöks även av författare som Frida Boisen och Mats Jonsson. Mediepersonligheten Frida Boisen som berättar om sina starka, självbiografiska romaner ”Du är inte längre min dotter” och ”Berätta aldrig det här” och hur man kan bli lycklig trots familjetragedier och motgångar.

Den norrländska författaren Mats Jonsson är känd för sina självbiografiska serieromaner Unga Norrlänningar, Hey Princess, Pojken i skogen, I detta satans rum, Mats Kamp. Hösten 2021 utkom När vi var samer där Mats Jonsson berättar sin egen samiska historia och hur det gick till när svenska staten utplånade skogssamerna som kulturell grupp för att ge plats åt nybyggare och skogsbolag.

Vi får även möta fotograf Mats Alfredsson som berättar och visar bilder om sitt fotograferande. Street – en attityd till fotografi.

Små mänskliga händelser som normalt passerar obemärkt, men som i hans bilder fastnar för evigt.

Föreläsning om Stockholmsutställningen 1930 – det moderna Sveriges genombrott med Nils Hjort som är frilansare med inriktning på historia. Det senaste året har skrivandet varvats med egna podden Idag i historien.

I föreläsningen ”Resmål Rymden” får vi även träffa rymdexperten Ulf Berggren som berättar om hur man tidigare besökte månen och hur man idag bor och arbetar på den internationella rymdstationen. Människans vistelse i rymden är full av fantastiska prestationer och hissnande dramatik.

Lidköpingsnytt återkommer efter hand med artiklar och lägger även in programmet under ”Mötesplatsen” som du når via Lidköpingsnytts främsta sida.