Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: syskonbarnvagn, hörnsoffa, morgonrock, stolar

Publicerad tisdag, 15 februari 2022, 10:30 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

15 februari

Säljes

Syskonbarnvagn

Emmaljunga double Viking 735 Ingår två sittdelar två regnskydd och en liggdel (inkl sol/insektsskydd). I absolut nyskick. 8000 kr. Finns i Skåne men kan tas till Lidköping efter helgen eller senare

070-317 14 60

Säljes

Hörnsoffa

700 kr

Tel 0725 593 686

Säljes

Morgonrock

i bomullsfrotté Storlek M 38/40 Aldrig använd bara provad. Pris: 200kr

Tel: 070-358 0656

Säljes

Stolar

4 st 125kr/st

Telefon 070-300 5348

14 februari

Säljes

snickarbänk

1200:- kont. i Lidk.

tel. 0705212265

Säljes

Sängöverkast

till dubbelsäng 260×260 cm Nyskick Pris:250kr

Tel:070-3580656

12 februari

Säljes

Glasbord

2 jättefina Ett soffbord 135×80 cm och ett likadant hörnbord 65×65 cm, båda höjd 52 cm. 750:- Finns i Lidköping

070-5560 785

11 februari

Säljes

Källsortering med utdrag

3 hinkar 2×12 liter och 1×7 liter samt 1 lock. 150:-

Fäste för dörrmontering av 1 hink.

Säljes

Dörrhandtag

5 dörrhandtag. 4 nyckelbrickor och 1 toalettvrede. Pris: 150kr

070-358 0656

10 februari

Säljes

Korgstol

med dyna. Brun med blå och svarta ränder. Mått: B: 56 H: 94 D: 60 Säljes för 150 kr

0705 669 371

8 februari

Till salu

Frukost-TV

21″ Grundig digital HD inkl. konsol, finns i Lidk. kont. 550:-

0705 212 265

Säljes

Taklampa

200 kr

0706 857 408

Säljes

Bordslampa

200 kr

0706 857 408

7 februari

Säljes

Viktoriaservis

från fyrklövern. Felfri. 6 st av varje. 300 kr

Säljes

Sängöverkast

till Dubbelsäng (Svanefors) 500 kr.

Tel 070 6067269

Säljes

Teckning

Blyertsteckning inramad svart passepartout glas o ram sankt benhardsvalp. 250:- finns I Lidköping konstnär I. Gustavzon.

tel 0706 704 952

5 februari

Sökes

Lägenhet

Ensamstående kvinna 55+ söker lägenhet i Lidköping. Krav är att den är i bra skick. Jag är djur- och rökfri, har ordnad ekonomi, är tyst och lugn. Första kontakt sker via email. Skriv vad du har för något att erbjuda så talas vi vid om det är intressant för mig.

email: birjon.email at gmail.com

2 februari

Säljes

Gamla flaskor

Pris 200 kr

0767 868697

1 februari

Säljes

Sängram

med tillhörande nattduksbord. Fin i körsbärsträ 180×200 med 2 tillhörande nattduksbord till, finns i Lidköping. Pris 4.000 kr

0706 114 882

31 januari

Säljes

Målning

Oljemålning snöstorm! Sign I Gustavzon. Finns I Lidköping 350:-

tel 070 670 4952

27 januari

Säljes

Bordsvävstol

45×60 cm. 200:-

Tel: 073-827 7395

Säljes

Metallstege

L. 220 cm. Bredd 30 cm Pris 350 kr

Tel 070-7441152

26 januari

Säljes

Hundbädd

Helt ny 80×50 75kr Finns i Hangelösa

24 januari

Säljes

Stolar

Robusta stolar i trä med tygklädsel. Mått: B: 48 H: 80 D: 49 Säljes för 60 kr

0705 669 371

21 januari

Säljes

Adapter

Adapter Typ 2 – Schuko 230 V 16A. 900 kr (1/3 av nypris).

0705 439 886

20 januari

Köpes

Motions/Tränings cykel

i bra skick.

0766-287 630

ulrika@jimec.se

19 januari

Säljes

TV Bänk

TV Bänk på hjul. Svart med kromrör. Mått: B:80 H: 54 D:48/42. Säljes för 100 kr

18 januari

Köpes

Grindar

200-250 cm breda i metall. Gärna renoveringsprojekt! Vill också ha MED stolpar som ska gjutas fast.

ronney.hedvall@telia.com

17 januari

Säljes

Glaskaraff

”fyllesvin” Pris: 400 kr.

0734 432 099

Säljes

Soffa

2.5 sits soffa. 650 kr