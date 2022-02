LÖRDAG 12 FEBRUARI

Folkets Hus bio

14.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.00 Lidköpings Filmstudio: Barnmorskan

16.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

16.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

17.45 Döden på Nilen, 11 år

18.30 Röda Kvarn Marry Me, Barntillåten

18.45 Nightmare Alley, 15 år

20.30 Moonfall, 11 år

SÖNDAG 13 FEBRUARI

Folkets Hus bio

14.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

14.30 Sing 2, 7 år

16.15 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

17.00 Ur spår, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

18.30 Kupé nr. 6, Åldersgräns okänd

MÅNDAG 14 FEBRUARI

SeniorCenter

13-15: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

Folkets Hus bio m m

10-15 Foajén Sportlovspyssel

11.00 Sing 2, 7 år

11.30 Aja baja, Alfons Åberg, Barntillåten

13.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

13.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

15.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

15.45 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.30 Måndagsbio: Clara Sola, 11 år

19.00 Marry Me, Barntillåten

20.00 Drömmannen, Barntillåten

TISDAG 15 FEBRUARI

Meken-Minnet

Lokalen: 09 Tisdagsverksamheten återupptas

SeniorCenter

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

14:00-15:30 Biblioteksscenen IT-Café med tema Lösenord. I den digitala miljön krävs många lösenord och dessutom komma ihåg dem! IT-pedagogerna tipsar, visar och hjälper dig hantera dina lösenord på ett bra sätt. Föranmälan krävs: 771775.

Folkets Hus bio

10-15 Foajén Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

11.30 Aja baja, Alfons Åberg, Barntillåten

13.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

13.30 Sing 2, 7 år

15.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

16.00 Comedy Queen, 11 år

17.15 Drömmannen, Barntillåten

18.15 Döden på Nilen, 11 år

19.30 Ur spår, Barntillåten

21.00 Scream, 15 år

ONSDAG 16 FEBRUARI

SeniorCenter

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

SKPF-pensionärer

Folkets Park Lidköping: 15 årsmöte, underhållning, lotteri, lätt förtäring. Anm delt till 070 485 61 34.

Lidköpings Sportklubb

Träningshallen: 18 Årsmöte.

Folkets Hus bio

10-15 Foajén Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

11.30 Aja baja, Alfons Åberg, Barntillåten

13.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

13.30 Sing 2, 7 år

15.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

16.00 Utvandrarna, 11 år

17.15 Clara Sola, 11 år

19.00 Uncharted, Åldersgräns okänd

19.30 Marry Me, Barntillåten

TORSDAG 17 FEBRUARI

SeniorCenter

Stadsbiblioteket; Grundkurs iPad, träffar även 25 feb och 4 mars. Surfplatta finns att låna. Anm till 770050

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

Folkets Hus bio

10-15 Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

11.30 Aja baja, Alfons Åberg, Barntillåten

13.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

13.30 Sing 2, 7 år

15.15 Comedy Queen, 11 år

16.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.15 Kupé nr. 6, Åldersgräns okänd

19.00 Uncharted, Åldersgräns okänd

19.45 Moonfall, 11 år

FREDAG 18 FEBRUARI

Folkets Hus bio

10-15 Foajén Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

11.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

13.15 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

13.30 Viljas äventyr, 7 år

15.30 Omständigheter, Åldersgräns okänd

16.00 Sing 2, 7 år

18.00 De oskyldiga, 15 år

18.30 Uncharted, Åldersgräns okänd

18.30 Röda Kvarn Moonfall, 11 år

20.30 Scream, 15 år

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)

Folkets Hus bio

14.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

15.00 Viljas äventyr, 7 år

17.00 C’mon C’mon, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn Döden på Nilen, 11 år

17.30 Ur spår, Barntillåten

19.30 Nightmare Alley, 15 år

20.00 Uncharted, Åldersgräns okänd

19.45 Röda Kvarn Scream, 15 år

SÖNDAG 20 FEBRUARI

Folkets Hus bio

14.30 Sing 2, 7 år

15.00 Viljas äventyr, 7 år

15.00 Röda Kvarn Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

17.00 De oskyldiga, 15 år

17.30 Döden på Nilen, 11 år

17.30 Röda Kvarn Uncharted, Åldersgräns okänd

MÅNDAG 21 FEBRUARI

Gamla Heimare

Idrottshistoriska, Kylanderskolan: 9,30 årsmöte.

SeniorCenter

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

Rädda Barnens lokalförening

Folkets Hus Lidköping, gillestugan: 16 årsmöte

Folkets Hus bio

TISDAG 22 FEBRUARI

SeniorCenter

Biblioteksscenen; 11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Medtag din teknik och ställ dina frågor och låt dig inspireras av den moderna vardagstekniken! Ingen föranmälan krävs.

Seniorcenter: 13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

Stadsbiblioteket: Grundkurs surfplatta (android) tre träffar, även 1 och 8 mars. Medtag egen surfplatta. Anm till 770050.

Vinninga AIF

Lindvallen: 18,30 årsmöte

Folkets Hus bio

ONSDAG 23 FEBRUARI

SeniorCenter

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

Folkets Hus

19 Carl-Einar i Förlångtbortaland med Carl-Einar Häckner

Saleby-Järpås Moderatförening

Saleby bygdegård: 19 årsmöte.

TORSDAG 24 FEBRUARI

SeniorCenter

SeniorCenter; 9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 771288

10-12: Drop in hos syn- och hörselinstruktören.

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

FREDAG 25 FEBRUARI

SeniorCenter

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

LÖRDAG 26 FEBRUARI



Byadag Lundsbrunn

Flera aktiviteter:

10-12 Upplevelsevandring till företag och andra verksamheter. Barn får provsitta lastbilar.

11-13,30 Speakers Corner i bygdegården och träff med Götene kommun, Polisen m fl. Journalist P O Tidholm om landsbygdsfrågor

12-14,30 Pröva padel, fotboll, yoga, fys, reiki m m.

15-17 Avslutning med panelsamtal om Lundsbrunn på Resort & Spa.

SÖNDAG 27 FEBRUARI

Örslösa IF

idrottsplatsen: 16 årsmöte.

MÅNDAG 28 FEBRUARI

Mariagården invigs

Sv kyrkans nya lokal på Margretelund (fd Mariakyrkan): 13,30-18,30 Gudstjänst 17.

SeniorCenter

13-15,30: Mötesplatsen öppnar för samvaro. Fikaförsäljning

Föreläsning om Bo Zetterlind

Nicolaigården: 18,30 Himlen har landat – Bo Setterlind i ord och ton är ett ca 40 minuter långt program, där ett urval av hans dikter, sånger och psalmer blandas med en kortare levnadsteckning, framfört av skådespelerskan Catherine Jeppsson med musiker.

TORSDAG 3 MARS

Friskvårdsföreningen XL

LAIK-lokalen: 18 Årsstämma

LÖRDAG 5 MARS

Lunchjazz

Sockerfabriken: 12 West Jazz från Göteborg. Entré 200:- inkl. mat, exkl. dryck. Bokning tel. 070-9900909 (helst med SMS).

Arr Föreningen Jazzkatten och Sockerfabriken med stöd från Lidköpings kommun samt Studiefrämjandet.

Konsert

S:t Nicolai kyrka: Karlsson Barock. Arr Lidköpings konsertförening och Svenska kyrkan. Entré vuxna 150:-

MÅNDAG 14 MARS

Vinninga PRO

Tolsjö bygdegård: 13,30 Månadsmöte

LÖRDAG 2 APRIL

Konsert

Stenhammarkyrkan: 17 Göteborgs Stråkoktett. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

Scenshow

Sparbanken Lidköping Arena: 1930 Magnus Carlsson; Från Barbados till Gamla stan.

SÖNDAG 10 APRIL

Boksläpp och guidning

Lundsbrunns Brunnspaviljong: 10 guidning runt kulturbyggnaderna. 16 Boksläpp i bygdegården. ; Linnés Arvinge av Samuel Åhman



MÅNDAG 18 APRIL

Jazzkonsert

Hangelösa kyrka: 18 Peoria Jazzband. Entré 150:- (endast kontanter). Med stöd från Lidköpings kommun och Studiefrämjandet.

LÖRDAG 23 APRIL

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Hägersten á Capella. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

FREDAG 6 MAJ

Konsert

Folkets Hus: 19 Lena Willemark, Anders Jormin och Karin Nakagawa. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

LÖRDAG 7 MAJ

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Unga körer från Göteborgs domkyrka. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

TORSDAG 26 MAJ

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta