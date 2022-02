Vänern 18 cm under normala

Publicerad fredag, 11 februari 2022, 09:19 av Björn Smitterberg

Vänerns yta ligger i dag på morgonen 18 centimeter under det normala för februari. Det är ungefär som för en vecka sedan, och det 33 centimeter över sjökortens angivna nivå.

I dag ska ”Ida” lossa sin last i Lidköping, en last som kommer från Rotterdam.

Under helgen anländer ”Larixborg” med last från Sluiskikl, ”Jongleur” med last från Aviles, ”Leckö” med last från Spanien, och ”Helge” med last från Heröya.